Pyrénées-Orientales : à 86 ans, André Perreau est champion de France du semi-marathon

Il n'en est pas à son premier exploit sportif. A 86 ans, André Perreau, habitant de Laroque-des-Albères dans les Pyrénées-Orientales, vient d'être sacré champion de France du semi-marathon, catégorie M10, soit les 84-89 ans. Une performance (21,1km en 1h57’01) qu'il doit à son assiduité à l'entrainement et au soutien de ses proches.

12 courses du Canigou

"J'ai énormément couru dans les Pyrénées-Orientales, explique cet ancien facteur, qui a commencé la course à pied à 60 ans. Par rapport aux gens de mon âge je savais que je pouvais me présenter à un championnat de France sans démériter, et c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises." Il faut dire que le palmarès d'André Perreau, licencié d’Athlé 66, est impressionnant : deux fois vainqueur du marathon de Paris, champion de France de trail long, la grande traversée des Albères en 26 heures, le Canigou qu'il a couru 12 fois... sans oublier ses cinq titres au championnat de France du semi-marathon.

Les secrets de ses performances ? "L'assiduité à l'entrainement". André Perreau court tous les deux jours 10 kilomètres, notamment dans les Albères. Sans oublier le régime alimentaire : desgâteaux de riz, après les repas quelques jours avant une course.

Les coureurs, "une grande famille"

Mais c'est surtout le dépassement de soi et la compagnie de ses amis coureurs qui le poussent à se surpasser. "On est pas nombreux, néanmoins il y a d'illustres devanciers que j'admire qui sont Robert Franquesa et Pierre Sablé, âgés de 88 et 87 ans, donc je m'inspire de ces amis pour tenter de faire aussi bien d'eux."

Une motivation qu'il trouve aussi auprès de Pierrette, 80 ans. Sa femme, son "alter égo" comme il l'appelle, a dû arrêter la course à pied après des problèmes cardiaques. "Je suis fière, le voir courir sans anicroche, sans un bobo, toujours content et satisfait, témoigne-t-elle.

"A travers lui j'ai encore l'impression de courir, et je dois dire que j'existe avec lui et avec tous les coureurs du département. C'est vraiment une grande famille." — Pierrette Perreau, 80 ans

Aujourd'hui, André se demande s'il va continuer la compétition. "On aime bien se comparer aux autres, courir avec ceux de son âge, et depuis quelque temps je suis seul de cet âge-là... et ça me dégrise d'une certaine manière, donc vais-je continuer ? Nous réfléchissons mon épouse et moi, et j'ai tant d'occupations par ailleurs." S'il décide de prendre sa retraite de compétiteur, André Perreau l'assure : il continuera de courir pour le loisir dans ses Albères.