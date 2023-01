Pyrénées-Orientales : comment faire cohabiter les chasseurs et les promeneurs ?

Beaucoup de questions et de remarques, ce mardi matin au standard de France Bleu Roussillon. Les auditeurs réagissaient au plan chasse annoncé par le gouvernement afin de réduire le nombre d'accidents en France. Si le département des Pyrénées-Orientales est peu touché par ces accidents, la fédération de chasse et la fédération de randonnée affirment travailler en partenariat pour communiquer au mieux et partager les secteurs en sécurité.

"C'est aussi de la responsabilité des promeneurs, affirmait José Vergnes, de la fédération de randonneurs. Les clubs de randonnées se renseignent systématiquement avant de partir. Les particuliers qui randonnent le dimanche doivent le faire également." Réaction immédiate de Véronique, une auditrice : "Quand peut-on se balader sans craindre d'entendre des coups de feu ? C'est très agressif !"

"Des sanctions sont possibles"

Interrogé sur le respect des règles par les chasseurs du département, le président de la fédération locale Jean-Pierre Sanson assure que des mesures sont prises lorsque des faits lui sont rapportés. "Des sanctions sont possibles lorsqu'il y a un manquement en matière de sécurité. Ça peut être une suspension temporaire, jusqu'à une suspension définitive en fonction de la gravité des faits."

Parmi les mesures annoncées lundi par le gouvernement : un délit d'alcoolémie, une formation obligatoire pour tous les chasseurs et notamment pour les responsables de battues, ou encore le développement d'une application mobile pour localiser en temps réel les battues de chasse.