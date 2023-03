Pyrénées-Orientales : décès de Ronnie Chaine, président du club de foot de Saint-Estève et patron de Solipac

Roonie Chaine, le président du club de foot de Saint-Estève, dans les Pyrénées-Orientales, est décédé ce samedi soir, à l'âge de 48 ans.

La ligue de football d'Occitanie lui rend hommage dans un communiqué : "Le président Arnaud Dalla Pria et son Comité Direction, les bénévoles et les salariés de la Ligue de Football d’Occitanie ont la douleur de vous faire part du décès de Ronnie Chaine, à l’âge de 48 ans. Il était le président du club de l’USEP MM depuis 5 ans. Dans ces moments douloureux, nous adressons nos sincères condoléances, toutes nos marques de sympathie et notre soutien à la famille, aux quatre enfants ainsi qu’aux proches".

Egalement PDG de Solipac

Ronnie Chaine était également le patron de l'entreprise catalane Solipac, basée à Perpignan, grossiste régional en énergies renouvelables. Entreprise qui emploie 200 salariés.