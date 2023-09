Pyrénées-Orientales : depuis des mois, elle pense devoir 230.000 euros à EDF

Une facture de 230.000 euros quand vous vivez à trois dans une habitation, ça surprend. Depuis des mois, c'est pourtant la somme qui s'affiche sur l'espace client d'Annie Gomez. Elle a 56 ans et habite à Toulouges, dans les Pyrénées-Orientales, avec sa fille et son petit-fils.

"Quand on clique sur cette facture, explique la fille Marine Gomez, ça nous éjecte du site, on ne peut pas télécharger la facture, mais ce montant de 230.000 euros s'affiche à chaque fois." La famille Gomez explique être à jour de ses règlements et, en parallèle de cette facture délirante, s'affiche une autre facture de 8.000 euros pour des arriérés.

Pour en savoir plus, naturellement, la famille a tenté de joindre EDF à multiples reprises : "Ils ont bien dû voir leur erreur, mais il ne veulent pas l'avouer. Ils seront bien obligés de l'avouer un jour ou l'autre ! Que l'erreur soit informatique ou humaine, ça arrive, mais il faut arrêter. On ne cesse d'appeler, on rappelle encore et encore, on nous passe un service puis un autre, on nous prend pour des moins que rien, ils doivent bien voir quand même que la facture est énorme et ce n'est pas possible qu'un foyer de trois personnes consomme autant."

"On nous prend pour des moins que rien"

Le coup de théâtre s'est déroulé vendredi dernier. Le courant a été coupé : "on a perdu trois congélateurs de nourriture, il a tout fallu jeter". C'est à ce moment que la famille Gomez se tourne vers le maire de Toulouges, Nicolas Barthe et le maire de Perpignan, Louis Aliot, a également affiché son soutien à la famille , tout comme la députée Sandrine Dogor-Such : "sans le soutien des élus, on serait sûrement dans le noir encore aujourd'hui."

Selon la famille Gomez, il lui aurait été dit par téléphone que le courant a été coupé suite aux factures impayées (ce qu'a contesté EDF auprès de France Bleu Roussillon). Le courant a été rétabli dans la journée de lundi. Pendant ce temps, la somme de 232.672 euros s'affiche toujours sur l'application des Gomez : "c'est soit disant une facture de 2022-2023, je ne lâcherai pas le morceau, ça joue sur l'état de santé de ma maman, si on doit aller devant les tribunaux, on ira. On demandera des dommages et intérêts à la hauteur de ce qu'ils nous demandent. Ils n'ont pas eu de scrupules à nous demander une tellement somme, alors je n'aurai pas de scrupules à demander la même somme."

EDF précise ne pas réclamer 230.000 euros à cette cliente

EDF ne souhaite pas s'exprimer au micro de France Bleu Roussillon, mais a tout de même fourni des explications sur ce dossier qui semble embarrasser le fournisseur d'électricité. Non, EDF ne réclame pas 230.000 euros à cette Toulougienne : ce montant ne serait pas celui d'une facture, mais celui d'une estimation suite à un mauvais relevé de compteur de la part de la cliente.

Quant à la coupure de courant, EDF évoque un coup de hasard et réfute formellement être à l'origine de cette coupure et évoque "un fusible qui a grillé et un technicien est intervenu pour rétablir le courant." Toujours auprès de France Bleu Roussillon, EDF a précisé que la famille en question est redevable d'une facture de 8.000 euros pour des impayés depuis 2018, mais le fournisseur serait prêt à faire un geste commercial en ramenant la note à 2.500 euros (la famille conteste également cette facture).