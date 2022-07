Les Pyrénées-Orientales en alerte incendie maximale : 80 pompiers arrivent en renfort

Les pompiers des Pyrénées-Orientales sont en alerte face au risque d'incendie. Le département est placé en alerte maximale à partir de ce jeudi, en raison de la sécheresse et de la tramontane. Une colonne de pompiers est arrivée en renfort dès ce mardi soir.

Près de 80 sapeurs-pompiers ont été envoyés en renfort dans le département des Pyrénées-Orientales pour faire face au risque élevé de départs de feu. L'alerte, qui prend effet dès ce jeudi, s'étend sur une durée de quatre jours. "Ces sapeurs-pompiers sont tous membres de groupes d'intervention feux de forêt, ils sont autonomes et arrivent avec tout le matériel nécessaire, soit 16 camions-citernes feux de forêt", précise un responsable du Sdis 66. Ces hommes viennent des départements voisins de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et du Tarn. Ils resteront dans les Pyrénées-Orientales le temps de l'alerte et seront déployés dès ce mercredi sur les sites à risque.

"Tout le département sera en alerte maximale", prévient le Sdis 66, qui ne cache pas son inquiétude. Ce mardi, trois départs de feu ont été maîtrisés en bordure de route, "sûrement en raison de mégots jetés par la fenêtre", regrettent les pompiers.