Pyrénées-Orientales : deux Carrefour mettent en place le système de file unique aux caisses

Qui n'a pas déjà fait la queue dans un supermarché parce qu'il avait choisi la caisse la moins rapide ? Depuis trois semaines, les clients des Carrefour Roussillon et Claira n'attendent plus. Les deux magasins ont en effet mis en place un système de file unique.

Réduire le temps d'attente

Dans le Carrefour Claira, route du Barcarès, c'est Océane, hôtesse d'accueil, qui gère la queue unique. Chaque jour elle gère l'afflux de clients et leur indique à quelle caisse ils peuvent s'installer : "Il y a moins d'attente de ce que je vois tous les jours. Après il y a toujours des clients qui sont contents, d'autres mécontents. La nouveauté ça fait toujours peur."

A quelques mètres de là, Corinne range ses courses dans un panier. Elle n'avait jamais vu un système de file d'attente pareil dans un supermarché, elle s'indigne : "C'est nul ! C'est infantilisant au possible__, comme si on ne voyait pas à quelle caisse il faut aller. Je ne comprend pas pourquoi on fait ça."

Réguler l'affluence des clients

Le directeur de l'hypermarché, Benoît Balmoissière, l'assure, ce système fonctionne : "Nous avons une fréquentation saisonnière, il y a entre 2.000 et 10.000 clients par jour selon les périodes de l'année. On équilibre tout simplement la charge. Ce système permet de réduire le temps d'attente mais aussi le stress."

L'hypermarché et la galerie marchande font 10 000 m2 au total, près de 270 personnes sont employées dans le magasin, qui draine beaucoup de passage, notamment l'été. Elisabeth a l'habitude de venir faire ses courses ici, elle voit une différence : "C'est beaucoup plus fluide depuis quelques temps, je trouve ça bien comme système. D'ailleurs je ne vois pas les gens se chamailler contrairement à d'habitude."

Du côté des caissières et caissiers, même son de cloche, les clients attendent moins, ils ont aussi plus de temps pour discuter comme l'explique Chloé : "A la caisse on n'a qu'un ou deux clients maximum, on a plus de temps pour discuter. C'est beaucoup plus agréable !"

Seule la chaîne Carrefour a mis en place ce système de file unique dans certains de ses magasins. Dans les Pyrénées Orientales, la direction du Carrefour Claira a décidé de pérenniser ce système.