Pyrénées-Orientales : l'inflation n'épargne pas les obsèques

Enterrer ses proches risque bientôt coûter plus cher ! Le secteur des pompes funèbres fait face depuis quelques mois à des augmentations successives et de nouvelles sont attendues pour le début de l'année 2023. Entre le prix du bois pour les cercueils, les cours du gaz pour la crémation, et les prix des carburants, les hausses s'enchainent.

Essence, bois, gaz

Pour l'instant, certains établissements ont tenté de maintenir l'inflation et ont joué sur les marges. "Pour l'instant, on attend, explique Renaud Salamone qui possède deux agences dans les PO et une à Leucate. Mais il faut prendre en compte les prix de l'essence. Quand on va chercher un corps en Normandie, il y a le plein à faire sur l'autoroute avec une essence qui coute jusqu'à 2,30 euros. Il y a aussi le bois pour les cercueils qui a augmenté. J'ai pour l'instant préféré attendre pour ne pas impacter. On va voir."

Parmi les postes de dépense qui ont le plus augmenté, il y a le bois. Il a connu deux augmentations en 2022. Une nouvelle doit intervenir début 2023. Certains fournisseurs commencent même à évoquer des pénuries de certaines essences telles que le chêne ou le bois d'acajou.

Hausse du tarif des crémations

Mais la principale inquiétude, concerne le coût d'une crémation. Le prix doit être revu à partir du 1er janvier 2023. Selon une étude nationale de Meilleures Pompes Funèbres, la hausse pourrait attendre 35 % en 2 ans à cause des prix du gaz. Chez nous, les deux crématoriums du département restent discrets sur la hausse possible de leur prix. Contacté par France Bleu Roussillon, ils n'ont pas souhaité faire de retour.

Mais lorsqu'on sait que le coût d'une crémation est en moyenne de 600 euros dans les Pyrénées-Orientales, quelques pourcents de plus font vite grimper la facture. "C'est terrible ! Les prix sont déjà très élevés, déplore Andrée Barboteu, la présidente de l'Association crématiste catalane. Les personnes avec des petits salaires sont déjà obligées d'emprunter pour payer les obsèques de leur proche. Notre souhait c'est qu'une partie soit prise en charge par la sécurité sociale pour aider les familles." Surtout qu'au-delà de la crémation, le coût général des funérailles est compris entre 3 000 et 4 000 euros dans les Pyrénées-Orientales.