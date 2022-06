Le festival Nostre Mar, pour contrer "le ressassement du passé" des Français d'Algérie

"Liberté, égalité, Méditerranée." Voilà le sous-titre du festival Nostre Mar, organisé du lundi 27 juin au dimanche 3 juillet à Perpignan, Rivesaltes et Argelès-sur-Mer. L'association SOS Racisme est à l'origine de ce festival. Elle proposera des concerts, des conférences, des dégustations culinaires et des expositions en lien avec l'histoire des peuples et la culture de Méditerranée. Et ce, au lendemain de l'évènement du Cercle algérianiste qui, la semaine précédente à Perpignan, rendait hommage aux Français d'Algérie, 60 ans après les accords d'Evian.

Invité de France Bleu Roussillon ce lundi matin à l'occasion de l'ouverture de Nostre Mar, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, a confirmé que son festival tenterait de répondre à l'évènement du Cercle Algérianiste, baptisé "Perpignan, capitale des Français d'Algérie".

"C'est triste, parce que c'est un traumatisme pour eux. Ce sont des gens qui sont encore en 1962. C'est même terrifiant. Il faut donc croiser les mémoires." - Dominique Sopo, président de SOS Racisme