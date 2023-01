Pyrénées-Orientales : le vote sur le changement de nom du département, pour cette année ?

La cérémonie des voeux est toujours le moment pour les élus de dresser le bilan de leurs actions et de donner les perspectives pour la nouvelle année. Ce lundi, la présidente du département a donc évoqué une promesse de campagne attendue par beaucoup d'habitants : le référendum pour changer le nom des Pyrénées-Orientales

La procédure devait être lancée l'an dernier mais entre les élections (présidentielle et législatives) et l'actualité de l'automne, elle a pris du retard. Cette fois, les choses semblent enclenchées.

Un référendum espéré cette année avec l'aide de la préfecture

Le département a lancé un appel d'offre pour s'adjoindre les services d'un cabinet de consulting d'ici le printemps.

Celui ci aura pour mission de conseiller la majorité sur la meilleure formule à adopter pour faire émerger le nouveau nom.

Faut-il faire des ateliers participatifs ?

Passer par une consultation en ligne ? Ou directement proposer des noms au vote ? et surtout combien ?

On se souvient qu'au micro de France Bleu Roussillon l'an dernier , Hermeline Malherbe avait clairement opté pour soumettre un seul nom au vote des habitants. C'était et cela reste selon elle "la solution la plus simple".

Mais la présidente socialiste admet qu'il faut choisir "la meilleure option".

Hermeline Malherbe espère être en mesure d'organiser cette année un véritable référendum avec le concours de la préfecture. d'autant qu'il n'y a aucune élection au suffrage direct en 2023.

Délai inconnu

Ensuite le nom choisi et les arguments qui l'accompagnent seront soumis au gouvernement et c'est la Première ministre qui décidera si il est nécessaire de remplacer Pyrénées-Orientales par une nouvelle appellation.

Mais la présidente du Conseil départemental l'a rappelé pour conclure sur ce sujet : Matignon n'est tenu par aucun délai pour donner sa réponse. Cela peut donc prendre bien des mois encore...