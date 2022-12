Pyrénées Orientales : les médecins généralistes en grève les 24 et 31 décembre au matin

Les médecins généralistes feront grève les samedi 24 et 31 décembre au matin. Les praticiens réclament une revalorisation de l'acte médical, qu'ils n'ont pas obtenue lors des négociations pour la nouvelle convention médicale avec la Caisse nationale de l’Assurance Maladie, en novembre dernier. Déjà au début du mois de décembre la profession s'était mise en grève le 1 et le 2 décembre, dans les Pyrénées Orientales 70% des cabinets étaient fermés selon les estimations des syndicats.

ⓘ Publicité

"Si votre médecin ne répond pas, faites le 15"

Dans un contexte de reprise de l'épidémie de Covid et de forte circulation du virus de la grippe, l'Agence Régionale de Santé appelle à contacter son médecin traitant en premier lieu, avant de s'adresser au SAMU afin d'éviter un engorgement des services d'urgence du département. Attention toutefois, prévient Christian Vedrenne, secrétaire général de la confédération syndicale des médecins de France dans les Pyrénées Orientales et médecin généraliste installé à Maury, votre médecin traitant peut être en grève samedi matin 24 décembre et 31 décembre. " Dans le cas où le médecin fait grève et n'est pas là, à ce moment-là vous raccrochez et vous faites le 15."

Revalorisation de l'acte médical

Déjà au début du mois, les généralistes s'étaient mis en grève, les 1 et 2 décembre derniers, 70% des cabinets médicaux du département étaient alors fermés, avaient estimé les syndicats. Les professionnels se mobilisent à nouveau durant ces deux week-end de fêtes pour obtenir une revalorisation de l'acte médical : "au minimum être à trente euros" estime Christian Vedrenne, ainsi qu'une hiérarchisation des actes médicaux "qui permet d'être rémunéré en fonction de la pathologie que vous avez devant vous, vous ne prenez pas autant de temps pour traiter une bronchite, qu'un malade chronique qu'il faut suivre de près et rigoureusement" détaille le généraliste.