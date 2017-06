Pyrénées-Orientales : Ludovic Fabregas, ce parrain qui fait rêver les petits handballeurs

Le jeune champion de handball est revenu dans son club formateur de Banyuls-sur-mer. Champion du monde et vice-champion olympique, Ludovic Fabregas a pu constater que sa côte de popularité grimpait en flèche.

Ludovic Fabregas était attendu impatiemment devant le gymnase de ses débuts. Plusieurs enfants ne tiennent plus en place sur le parquet et préfèrent se masser devant le portail pour guetter l'arrivée de leur nouveau grand frère de cœur. Ils scandent des "Ludo, Ludo" pour espérer le faire arriver plus vite. Quand le mètre 98 du champion est aperçu au bout de la rue, impossible de retenir les enfants qui se jettent sur lui.

Ludovic Fabregas est ensuite totalement disponible. Il signe à tour de bras des autographes sur les bouts de papier tendus, sur les photos, sur les T-shirts, sur les paires de basket,... Les selfies pleuvent à tout-va et certains petits Banyulencs ont la chance de porter la médaille de champion du monde autour du cou.

Un boom des licenciés au club de Banyuls-sur-mer

Pour constater la côte de popularité de Ludovic Fabregas, il n'y a qu'à se focaliser sur les regards d'enfants fixés sur le géant catalan. ils sont admiratifs devant ce champion du monde de seulement vingt ans qui a commencé le hand sur le même parquet qu'eux, il n'y a pas si longtemps en plus. Comment ne pas l'aimer ici ? Il a été formé au club, il revendique son attachement à Banyuls, au pays catalan, il gagne des médailles, il va jouer au Barça dans un an et en plus "il est super sympa", concluent à chaque fois les jeunes handballeurs.

Cette "Fabregasmania" à Banyuls-sur-mer ne s'arrête pas à une après-midi de fête au gymnase. Depuis plusieurs mois, ces enfants rêvent d'imiter "Ludo" : "j'espère qu'en troisième, je pourrai aller en sport-études à Montpellier et faire comme lui ensuite". Mais surtout, le club qui compte une centaine de licenciés va connaître un gros boom à la rentrée prochaine.

Les enfants en admiration devant Ludovic Fabregas Copier

Un nouveau petit champion du monde © Radio France - Cyrille Manière

Combien de licenciés supplémentaires ? Peut-être 30 ou 40. En tout cas, l'effet Fabregas va avoir un effet concret : "on voit déjà un pic à chaque fois qu'on fait des événements pour sensibiliser au hand, on va essayer d'en faire d'autre mais c'est claire c'est l'effet Ludo Fabregas, il est de banyuls, il est présent, il porte vraiment quelque chose. Grâce à ces licenciés en plus, on va pouvoir créer des équipes supplémentaires", se réjouit la présidente du club Aline Sans.

Pour cette visite sur son parquet formateur, Ludovic Fabregas a officiellement été nommé parrain du club : "C'est quelque chose qui est très sympa. J'ai commencé ici en mini-handball puis j'ai joué en moins de 12, en moins de 14 et en moins de 16. Ca me fait très plaisir d'être le parrain du club, ça a été une volonté commune entre le club et moi. Si je peux permettre à certains jeunes d'être plus motivés et d'avoir envie de faire du haut niveau dans le handball, j'en suis très heureux. Pour moi, c'est important de porter les couleurs du club de Banyuls."