Pyrénées-Orientales : plus d'une centaine de communes se mobilisent pour le téléthon 2022

C'est parti pour l'édition 2022 du Téléthon dans les Pyrénées-Orientales. Plus d'une centaine de communes participent à l'évènement pour récolter des fonds pour la recherche. Au programme 30 heures d'animations et de défis. Quelques 1.200 bénévoles sont mobilisés jusqu'à ce samedi soir.

Elisa Akpa, marraine de cette édition 2022 dans les P-O

Cette année, la marraine de l'évènement dans le département est Elisa Akpa, la capitaine des Déesses catalanes et de l'équipe de France de rugby à 13*. "Quand on m'a parlé du Téléthon de devenir marraine, forcément, ça fait sens. La solidarité, l'entraide ce sont des valeurs qui font partie de qui je suis"* explique la jeune femme qui travaille aussi dans le milieu médical en tant qu'ergothérapeute. Elle très fière de donner son temps "si je peux un peu apporter ma pierre à l'édifice pour valoriser les recherches par rapport au Téléthon, par rapport à ces maladies rares, je veux le faire"

Ralier Perpignan à Paris en vélo d'appartement

Certaines actions même démarré dès hier jeudi 1er décembre. C'est le cas à la résidence sénior Domitys les Tour d'Or de Perpignan où l'on pédale symboliquement pour rallier Perpignan à Paris en vélo d'appartement.

Michelle et Alain pédalent pour le téléthon 2022 à la résidence Domitys à Perpignan. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Parmi les résidents, Michelle 87 ans, vient de faire 4 kilomètres à vélo, et elle est pas peu fière : "J'ai dépassé, ce que je voulais faire. C'est très bien, je suis contente. Il faut souffrir un peu, sinon ça vaut rien" s'amuse la retraitée. À coté d'elle, ça pédale dur ! Alain 74 ans, ancien marathonien vise les 250 kilomètres parcourus d'ici ce vendredi soir. "J'ai fait 50 kilomètres ce matin et puis là, je suis à 35 et je vais continuer encore" détaille-t-il. Modeste, il est admiratif de Michelle et des autres résidents qui ont parfois plus de 90 ans au compteur : "je n'ai aucun mérite par rapport à certains qui ont du mal à se déplacer et qui le font aussi."

Et vous pouvez vous aussi donner quelques coups de pédales pour la bonne cause, car ce défi est ouvert à tous. Il suffit pour cela de se rendre à la résidence domitys Les Tour d'Or jusqu'à ce vendredi soir au 5 place Alain Gerbault à Perpignan.

Pour trouver un évènement près de chez vous : le site du Téléthon