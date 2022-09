Pyrénées-Orientales : un élève handicapé privé d'AESH la veille de la rentrée scolaire

Une rentrée scolaire particulièrement compliquée pour cet élève des Pyrénées-Orientales. Handicapé moteur, Ilyes est privé d'AESH (accompagnant d'élève en situation de handicap) à l'école primaire de Joseph Neo, à Elne. Alors que cet élève de 9 ans, en fauteuil roulant, s'apprêtait à faire sa rentrée scolaire en CM1, sa mère a appris la veille que l'accompagnante de son fils était en arrêt maladie.

Un coup de téléphone la veille de la rentrée

Une aide dont a pourtant fondamentalement besoin Ilyes. Le petit garçon est en fauteuil roulant, suite à une naissance prématurée. Son cerveau a manqué d'oxygène à la naissance, provoquant des lésions cérébrales neurologiques. Aujourd'hui, Ilyes peut seulement utiliser sa main gauche, mais sans appréhension fine. "Il faut l'accompagner à l'école, l'emmener aux toilettes. Il n'est pas en mesure de prendre ses affaires dans son cartable, ni de prendre sa collation", explique Nora Ferhaoui, sa mère.

Comme cet élève est lourdement handicapé, il est clairement notifié qu'il a droit à une AESH individuelle, consacrée uniquement à son fils. Sauf que Nora Ferhaoui a appris la veille de la rentrée qu'il n'y aurait personne : "La maîtresse m'informe que l'AESH est en arrêt de travail et que celui-ci risque d'être prolongé." Pour la maman, c'est un coup dur : "Je le conçois qu'on puisse être malade, on est des humains, c'est possible. Mais ce que je reproche, c'est qu'on ne pallie pas à ce manque, et qu'il n'y a pas de pôle remplaçant."

C'est la loi, ils doivent l'appliquer

Coûte que coûte, elle décide de se présenter à l'école le jour de la rentrée. Dans l'établissement, plusieurs AESH sont présentes. L'une d'entre elles divise donc son temps accordé à plusieurs enfants pour s'occuper d'Ilyes, ce que confirme l'établissement Joseph Neo. Mais pour sa maman, ce n'est pas suffisant : "Ce n'est pas gérable ! Une AESH mutualisée ce n'est pas une AESH individuelle, ce à quoi il a droit. C'est la loi, ils doivent l'appliquer, et ils ne le font pas."

La mère d'Ilyes explique avoir obtenu une réponse téléphonique du PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé) qui gère les AESH : une accompagnante sera en charge uniquement d'Ilyes dès le 1er octobre. "Chaque année c'est la même chose, et partout en France, regrette la mère de famille. Quand un enfant se retrouve sans AESH à la rentrée, il se dit qu'il n'est pas important."