Un nouveau numéro pour les femmes victimes de harcèlement de rue dans les Pyrénées-Orientales

Les services de l'État et les associations font face à de réelles difficultés pour détecter les comportements de harcèlement de rue dans les Pyrénées-Orientales. De l'aveu même des forces de l'ordre et des services de la justice, les plaintes et les signalements sont insuffisants. Voilà pourquoi ce mercredi 8 mars 2023, en cette Journée internationale des droits des femmes, une convention de partenariat a été signée à la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Un numéro unique disponible en semaine

Un nouveau numéro a été mis en place pour accompagner les victimes de harcèlement de rue, d'outrage sexiste ou exposées dans leur quotidien à des situations hostiles, offensantes ou intimidantes. Si vous êtes concernées, vous pouvez appeler le 04.68.51.16.37 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Vous serez accueillies et conseillées par les membres du centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), puis orientées vers les référentes police ou gendarmerie si besoin.

L'objectif est de mettre en place un point d'entrée unique. Tous les appels ne déboucheront pas sur une plainte, mais le centre d'informations et les services de l'État veulent un lieu où les femmes puissent être écoutées, pour qu'elles ne restent pas seules face à ce phénomène. Avec ce numéro, l'équipe du CIDFF souhaite aussi libérer la parole dans l'espace public sur ce sujet.

Ce partenariat a été signé à la préfecture des Pyrénées-Orientales, par Benoît Desmartin, directeur départemental de la police nationale, Rodrigue Furcy, préfet des Pyrénées-Orientales, Laurence Jamin, présidente du CIDFF66, Arnaud Goudard, colonel de la direction générale de la gendarmerie nationale et Jean-David Cavaillé, procureur de la République.