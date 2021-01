Pyrénées : un skieur tué dans une avalanche, les secouristes appellent à la prudence

Le risque avalanche reste élevé dans les Pyrénées, à cause du fort enneigement ces dernières semaines et du redoux, de la pluie et du vent, ces derniers jours. Un skieur de 66 ans est mort près de la station de ski de Luz Ardiden, ce mardi 26 janvier 2021, après avoir été emporté par une avalanche.

Un homme de 66 ans est mort mardi, emporté par une avalanche alors qu'il faisait du ski de randonnée, près de la station de ski de Luz-Ardiden, dans les Hautes-Pyrénées. Pour le grand public, les remontées mécaniques resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Ces remontées ne fonctionnent que sur certaines portions et pour un public autorisé (pour les élèves de ski-clubs, les sportifs de haut niveau ou en formation). Avec cette crise sanitaire, forcément, seulement une toute petite partie des domaines de ski sont entretenus. Il faut rappeler qu'en hors-piste, les pratiquants sont sous leur entière responsabilité. Si l'on débute l'activité de ski de randonnée, mieux vaut donc se tourner vers un professionnel de la montagne.

Un appel à la prudence en montagne

Avec le risque avalanche, les secouristes appellent à la prudence en montagne et mettent en garde les skieurs peu habitués aux pièges de la haute-montagne, hors piste. Où que l'on aille, il faut préparer sa sortie et regarder le dernier bulletin émis par Météo France, indique le commandant adjoint du PGHM de Pierrefitte-Nestalas, David Sicilia. "Les conditions météo sont changeantes, il y a peu de temps en arrière on avait une stabilité du manteau neigeux, et là, avec les dernières précipitations accompagnées de vent, le manteau neigeux s'est transformé."