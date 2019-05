QIOZ, la nouvelle plateforme pour apprendre les langues étrangères en Île-de-France

Paris, France

La Région Ile-de-France vient de lancer une nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne pour acquérir les bases et pratiquer des langues étrangères. Qioz est accessible gratuitement à tous les Franciliens de plus de 15 ans.

Apprendre de manière ludique

Il suffit de créer son compte, se connecter et c'est parti : choisissez vos centres d'intérêts (voyages, loisirs, cinéma), vos objectifs (passer un entretien d'embauche, écrire un CV, accueillir des visiteurs lors d'un salon), le tout en anglais, espagnol ou allemand. Des extraits de films, de clips musicaux et de série (plus de 1 500 contenus au total) sont disponibles avec la traduction des mots et des expressions et surtout leur prononciation.

Osez les #langues en version originale ✌️



Sur Qioz, vous avez le choix entre l’anglais 🇬🇧, l’allemand 🇩🇪, le français 🇨🇵 ou l’espagnol 🇪🇸



Alors, en premier, vous commenceriez par quoi ? 😄#MondayMotivation#iledefrance@iledefrance — Qioz (@Qioz_IDF) April 29, 2019

À terme, la plateforme pourrait aussi proposer d'autres langues, comme le chinois car l'objectif est que tous les Franciliens puissent intégrer les bases de ces langues étrangères. En ligne de mire, il y a bien sûr les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et les milliers de touristes attendus dans la région. Il faut absolument être capable de les accueillir et de les guider en connaissant les bases, explique la région.

Un critère de sélection pour les employeurs

Mais il s'agit aussi d'aider les Franciliens à la recherche d'un emploi. D'après l'étude "Langue et Employabilité" menée en 2014-2015, 45% des entreprises déclarent que les compétences en langue sont un critère de sélection lors d'un recrutement. Un tiers d'entre elles font part de leur difficultés à recruter des candidats qui possèdent ces compétences linguistiques.

Pratiquer tout le temps, partout

Ce n'est pas Jean-Michel Limoges qui dira le contraire. Pour le PDG de NashTec, société spécialisée dans la télématique, et président de Roissy Entreprises, la maîtrise de l'anglais est indispensable et celle d'autres langues est véritable plus. Et gare à ceux qui mentent sur leur CV : "Si un candidat en entretien n'est pas capable de tenir une discussion en anglais, ça ne marche pas", explique-t-il. Le patron déplore un apprentissage "trop académique" des langues à l'école.

Pour lui, Qioz est une bonne initiative, car on apprend en pratiquant et s'il a un bon conseil à donner aux jeunes Franciliens, c'est simple : "Il faut voir des films en VO, écouter des émissions en anglais, il faut que l'oreille se forme."