"Avec les gilets jaunes on partage les mêmes revendications" selon la CGT

Amiens, France

Dans la Somme il y a des défilés ce matin à Abbeville, à Friville-Escarbotin et à Amiens où le départ est prévu de la maison de la culture à 10H30 pour rallier le parc de la Hotoie via la gare Saint Roch.

Kévin Crépin, le secrétaire départemental de la CGT dans la Somme appelle le gouvernement à ne plus faire la sourde oreille aux revendications des Français qui demandent plus de pouvoir d'achat. "Une immense majorité de la population n'arrive pas à joindre les deux bouts et il n'y a pas de réponse politique du gouvernement." ajoute Kévin Crépin.

"C'est le gouvernement qui est responsable du déchaînement de la violence"

"Les gilets jaunes font la distinction entre les organisations syndicales et les partis politiques. Ils ont le sentiment que c'est la même politique qui continue depuis des années, on partage ce sentiment. "

Quant à la violence que l'on constate dans les cortèges, le secrétaire départemental de la CGT dans la Somme fait la distinction entre la violence des casseurs, qu'il ne respecte pas et la violence qui est "le cri du désespoir d'une population qui n'arrive plus à vivre tout en travaillant et qui attend du gouvernement des réponses et à qui on répond serrez-vous la ceinture, il va falloir travailler plus longtemps et plus".