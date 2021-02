Qu'aurez-vous le droit de faire ces deux prochains week-ends confinés ?

C'était annoncé, c'est confirmé : les Alpes-Maritimes premier département à mettre en place un confinement localisé. Le préfet l'a annoncé ce lundi. Un confinement les deux prochains week-ends est prévu. C'est le retour des attestations de déplacement en journée et du "tous à la maison" sauf activité physique et courses essentielles. Voici ce que nous pourrons faire.

Pratiquer une activité physique, promener son animal, sortir prendre l'air ?

Oui, mais dans un rayon de cinq kilomètres pas plus et dans la limite d'une heure maximum.

Aller faire ses courses ?

Oui, le préfet n'a pas voulu emprunter ce qualificatif "essentiels" mais il s'agit bien des commerces type alimentaires, pharmacies qui pourront rester ouvert.

Aller faire du shopping ?

Non, pour 15 jours à compter de mardi, les commerces de plus de 5.000m2, sauf les pharmacies et les commerces alimentaires, seront fermés dans le département. Pour les commerces de plus de 400m2, la jauge passera de 10 à 15 m2 par visiteur.

Partir en Italie ?

Non, les contrôles à la frontière italienne seront renforcés, comme les contrôles dans les aéroports, a poursuivi le préfet, évoquant la possibilité de faire passer un test PCR à l'ensemble des passagers d'un vol.

Aller chez le coiffeur ?

Non, ils ne font pas partie de la liste des commerces dits "essentiels"