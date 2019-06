Qu'est-ce qu'Extinction Rébellion, le mouvement écologiste qui vient de se lancer au Mans ?

Le Mans, France

Un symbole

Les manifestants l'ont dessiné sur leur joue, il est sur tous les drapeaux : le symbole d'Extinction Rébellion (XR) est facile à reconnaître. Il s'agit d'une croix, enfermée dans un cercle. "Le cercle symbolise la planète, explique Emeline, qui maquille les militants du logo. La croix, c'est le X d'Extinction Rébellion ; elle représente aussi le sablier. Parce que le temps presse, il faut agir !"

La marche funèbre organisée par XR Le Mans vise à sensibiliser le public aux dangers de la sixième extinction de masse. © Radio France - Emeline Vin

Sixième extinction de masse

Le défilé de samedi était baptisé "Requiem pour le vivant". "Nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse, s'alarme Tian, qui a contribué à lancer XR au Mans. C'est un million d'espèces voué à disparaître dans les prochaines décennies !" La vocation de XR, au Mans comme ailleurs, c'est d'interpeller les pouvoirs publics sur cette extinction - "qui va avec la hausse des températures et le modèle productiviste" pour enrayer le mouvement.

Désobéissance civile et non-violence

Tian a eu le déclic en voyant les actions de XR à Londres ; au printemps, le mouvement a paralysé une partie de la ville en s'enchaînant, par exemple, à des rames de métro, provoquant une certaine pagaille pendant onze jours. La non-violence est essentielle à ses yeux pour faire avancer les choses. Quant à la désobéissance civile, "nous sommes prêts à prendre des risques judiciaires, à faire des choses contraires à la loi. Mais à partir du moment où on estime qu'il y a urgence, on prend des actions adéquates." Le mouvement se revendique également de l'artivisme : embellir l'action pour mieux se faire voir.

Etat d'urgence climatique

Toutes ces actions, pour quoi ? "On veut que les villes, puis les gouvernements déclarent l'état d'urgence climatique, réclame Amélie, la porte-parole du jour. On a bon espoir que Le Mans le vote bientôt. Plus les villes seront nombreuses, plus l'Etat sera sous pression. Ensuite, cette déclaration nous permettra de demander des comptes, quand les politiques ne respecteront pas leurs engagements."