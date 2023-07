Qu'est ce que la Maison de l'accueil familial, inaugurée à Thionville ?

Une telle maison n'existait pas encore en Moselle : un lieu où les assistants familiaux ou familles d'accueil d'enfants placés peuvent trouver une aide, une écoute et un accompagnement avec les services de la protection de l'enfance. Une première Maison de l'accueil familial a été inaugurée ce jeudi 6 juillet, passage des Bateliers à Thionville, mais elle fonctionne déjà depuis le mois de mai.

Cette MAF est gérée par le CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes) qui a répondu à l'appel à candidature lancé par le Conseil départemental de la Moselle, avec une dotation de 400.000 euros. Elle se veut comme "un lieu convivial dans lequel les familles trouveront documentation, soutient à la parentalité, conseils, aide à l’utilisation d’outils pédagogiques." Elle peut aussi servir aux visites parents-enfants-famille d’accueil.

Besoins de familles d'accueil

La Moselle doit faire face à une forte augmentation du nombre d'enfants placés et confiés aux soins des services de la protection de l'enfance. En juin 2023, 2038 enfants (mineurs non accompagnés compris) étaient sous la responsabilité du CDE (centre départemental de l'enfance). Et il faut donc des familles pour les accueillir et leur offrir le meilleur environnement possible. "On en a un peu plus de 200 actuellement mais beaucoup sont âgés et vont partir à la retraite" confiait à l'époque Marie-Louise Kuntz, vice-présidente du CD en charge de la protection de l'enfance. Cette MAF à Thionville permettra aussi de faire la promotion des assistants familiaux.

La MAF de Thionville est une expérimentation de 2 ans au terme desquelles, si l’expérience est concluante, le lieu sera pérennisé et développé dans d’autres territoires de Moselle.