Quais de la Garonne : la police renforce sa présence pour le pont de l'Ascension

À Toulouse, les polices nationale et municipale seront particulièrement vigilantes pour ce week-end de l'Ascension afin que les citoyens respectent les gestes barrières. Des verbalisations pourraient être dressées, avant d'autres mesures plus drastiques.

La police municipale de Toulouse et la police nationale seront particulièrement vigilantes au respect des gestes barrières lors du week-end de l'Ascension. Alors que le beau temps incite les citoyens à sortir et se rassembler, les forces de l'ordre veulent accentuer la prévention afin de ne pas risquer des situations de contamination au Covid-19. "Nos efforts vont se concentrer sur les quais de la Garonne", confirme l'adjoint à la sécurité Olivier Arsac. Jusqu'à cinq patrouilles de trois personnes pourraient simultanément veiller au respect des règles.

La police municipale a le pouvoir de verbaliser les contrevenants. L'amende s'élève à 135 euros par personne en cas de réunion de plus de dix personnes dans l'espace public. "Pour le moment ce sera surtout de la prévention", précise Olivier Arsac, les agents seront également attentifs à la consommation d'alcool, interdite dans l'espace public entre 13 heures et 6 heures du matin. Sur le quai de la Daurade, le public jeune et et nombreux se réunissant presque tous les soirs - les bars étant fermés - est prévenu.

Il n'y a pas moins de monde qu'avant le déconfinement - un toulousain, quai de la Daurade

Pour le moment, pas question de prendre arrêté pour faire passer les quais en "dynamique", comme cela est le cas à Bordeaux, une mesure qui autorise l'accès aux quais mais interdit aux citoyens de s'installer et s'asseoir. L'option n'est cependant "pas à exclure" si la situation l'exige, ajoute Olivier Arsac. La police municipale sera également particulièrement vigilante sur les marchés de grands vents et dans les parcs. Des actions conjointes seront menées avec la police nationale. Pour le moment en Haute-Garonne, la préfecture n'a enregistré aucune demande d'interdiction de site ou de restriction d'accès de la part des mairies.