Qualifié pour les 16ème de finale de la Ligue Europa , le Stade Rennais n'a pas manqué son rendez-vous

Le stade Rennais a rempli sa mission : gagner contre Astana pour poursuivre son aventure européenne. Grâce à un doublé d'Ismaïla Sarr et une victoire 2/0, les Rouge et Noir se sont qualifiés pour les 16e de finale de la ligue europa

Rennes, France

Les historiens du stade Rennais vont pouvoir ajouter une nouvelle date à leurs écrits : le jeudi 13 décembre 2018. Jour d'une qualification historique des Rouge et Noir pour les 16ème de finale d'une compétition européenne, en l'occurrence la Ligue Europa. Les Rennais devaient battre les Kazakhs d'Astana pour y parvenir : ils l'ont fait. 2/0. Doublé d'Ismaïla Sarr, grand artisan de la qualification Rennaise. D'abord en reprenant un pénalty de Bourigeaud repoussé par le gardien d'Astana Eric à la 66ème minute. Puis en adressant sept minutes plus tard, à la 73ème, un missile dans la lucarne de ce même gardien Kazakh après une accélération foudroyante au cœur de la défense adverse. "Il a été décisif, il a fait un grand match", savourait son coach Julien Stéphan. "On connaît sa capacité à déséquilibrer l'adversaire par ses courses et par ses dribbles. Mais il a aussi beaucoup travailler sur le plan défensif, en soulageant Hamari Traoré et maintenir un bloc équipe compact". Bloc qui s'est montré solide face à une équipe Kazakh peu dangereuse, venue clairement au Roazhon Park pour défendre et repartir avec un 0/0.

Ismaïla Sarr, grand artisan de la qualification rennaise © Maxppp - Maxppp

Avant ces deux éclairs d'Ismaïla Sarr, le stade Rennais avait eu du mal à concrétiser sa nette domination sur le terrain, au tableau d'affichage. Ni Traoré (32ème) d'une belle frappe du gauche dans la surface de réparation, ni Ben Arfa (44ème) d'une tentative lui aussi du pied gauche, n'avaient réussi à trouver les filets adverses. "On aurait pu mener à la mi-temps, cela n'aurait pas été illogique", relevait Julien Stéphan. "En gardant de la patience et de la lucidité, on avait bon espoir de les faire plier. On a fait le match qu'on avait prévu de faire, il faut féliciter les joueurs pour ça".

Grâce à un grand Ismaïla Sarr et en affichant une belle sérénité, le stade Rennais a donc validé son ticket européen pour le printemps prochain. "Je ne dirais pas que c'est historique, car on entre dans l'histoire quand on gagne des titres", a précisé Julien Stéphan, "Mais j'avais dit aux joueurs qu'ils pouvaient entrer dans le cœur des gens". Des supporters aux anges, qui ont longtemps ovationné les Rouge et Noir avant de quitter le Roazhon Park et de rêver au plus bel adversaire pour les 16ème de finale...

Les qualifiés pour les 16e de finale de la ligue Europa

Stade Rennais, Villareal (ESP), Eintracht Francfort (ALL), Genk (BEL), FC Séville (ESP), Dynamo Kiev (UKR), Chelsea (ANG), Bayer Leverkusen (ALL), RB Salzbourg (AUT), Dinamo Zagreb (CRO), Zénith Saint-Pétersbourg (RUS), Arsenal (ANG), Bétis Séville (ESP), BATE Borisov (BLR), Krasnodar (RUS), Malmö (SUE), Lazio Rome (ITA), Rapid Vienne (AUT), Olympiakos (GRE), Sporting Portugal (POR), Fenerbahce (TUR), Slavia Prague (RTC), Celtic Glasgow (ECO), Zürich (SUI), Club Bruges (BEL), Inter Milan (ITA), Naples (ITA), Galatasaray (TUR), Benfica (POR), Chaktior Donetsk (UKR), Viktoria Plzen (RTC), Valence (ESP)