Qualité de l'air : dix régions concernées par l'épisode de pollution aux particules fines

Dix régions sont désormais concernées par l'épisode de pollution aux particules fines qui frappe la France depuis la semaine dernière, selon le site atmo-france.org de la Fédération des Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Il s'agit de l'Île-de-France, du Centre-Val-de-Loire, de la Normandie, des Hauts-de-France, du Grand Est, de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie, d'Auverne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Par ailleurs, sur 45 villes-témoins en France continentale, plus de la moitié souffrent d'une mauvaise qualité de l'air ce mardi, selon l'indice ATMO : 26 villes sont classées rouge "mauvais", Lyon et Chartres sont même classées en rouge écarlate "très mauvais". La ville de Strasbourg, qui avait également été classée rouge écarlate dans un premier temps, est finalement redescendue au niveau jaune "dégradé".

Arrêter de chauffer au bois

Cet épisode de pollution, lié notamment au refroidissement des températures et donc à l'augmentation des émissions de chauffage, particulièrement au bois, contraint les préfectures de plusieurs départements à mettre en place des restrictions : ainsi dans la vallée du Rhône, en vigilance rouge ce mardi, il est interdit d'utiliser du bois comme chauffage individuel d’appoint et la vitesse est abaissée de 20 km/h sur les routes limitées à 90 km/h ou plus. La température de chauffage des bâtiments ne doit dépasser le 18°C, il est demandé au secteur industriel d'interrompre ses activités les plus polluantes, et les chantiers générateurs de poussières doivent être reportés à la fin de l'épisode de pollution.

Ailleurs, comme dans le Haut-Rhin ou dans les Pyrénées-Atlantiques, il est aussi interdit de brûler des déchets verts à l'air libre ou d'utiliser le bois comme chauffage d'agrément. Dans les Bouches-du-Rhône , sur la route comme en mer, la vitesse est également réduite. Mercredi, la vitesse sera abaissée pour la première fois de l'hiver dans les Alpes-Maritimes . La préfecture de police de Paris a aussi annoncé des mesures , et notamment la réduction de 20 km/h de la vitesse autorisée en Ile-de-France mercredi.

"Aucune obligation"

"Ces mesures sont de l’ordre de la recommandation et il n’y aucune obligation", déplore sur Twitter l'association Respire qui réclame de "réformer la procédure de gestion des pics de pollution". "Surtout qu’à chaque pic de pollution aux particules fines, il y a des conséquences sanitaires graves et des entrées aux urgences plus importantes pour motif respiratoire."

En Gironde, la préfecture a décidé de lever les restrictions ce mardi car le niveau de particules fines est redescendu sous le seuil d'alerte. L'épisode de pollution est également terminé dans la Loire , où les restrictions sont donc aussi levées.