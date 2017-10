Qualité de vie : le meilleur rapport qualité-prix revient au 19e et 20e arrondissement de Paris

Si les zones qui sont les moins polluées, qui ont le plus de commerces et sont les plus accessibles se situent dans le centre de Paris, celles qui ont le meilleur rapport qualité-prix sont dans le 19e et le 20e arrondissement. C'est ce que révèle, jeudi, une étude du Journal du Net/CityScan.

Où fait-il bon vivre à Paris? Quels sont les arrondissements, les quartiers les plus confortables ? Où se trouvent les commerces, les écoles, les transports les plus accessibles. Où y-a-t-il le moins de pollution ? La réponse se trouve dans l'étude publiée jeudi dans le Journal du Net en partenariat avec CityScan, une plateforme spécialisée dans l'évaluation des points faibles et des points forts des adresses immobilières.

Meilleur rapport qualité-prix à l'Est de Paris

Le 19e et le 20e arrondissement proposent le meilleur rapport qualité prix. C'est dans ces arrondissements qu'on peut acheter un logement à un prix raisonnable et pour uen bonne qualité de vie. Le podium est occupé par les quartiers Amérique, Charonne et Belleville. Dans les deux premiers, les transports et l'éducation sont très accessibles et la pollution sonore est faible. Belleville, de son côté, se démarque grâce à ses 12 crèches, ses 3 écoles maternelles et ses 4 écoles élémentaires situées à moins de 5 minutes à pied en moyenne. Petit problème : c'est un quartier extrêmement peuplé.

Le meilleur rapport qualité-prix. - JDN/CityScan

Le centre de Paris : cher mais confortable

C'est dans le centre de la capitale qu'on a la meilleure qualité de vie. Le 4e arrondissement et le quartier Saint-Merri est le plus agréable à tout point de vue. Ce quartier est très accessible et compte de nombreux commerces et lieux pour sortir (60 bars, 54 restaurants). La Sorbonne (5e arrondissement) occupe la deuxième place de ce classement. Le quartier Palais-Royal (1er arrondissement) se situe juste derrière avec un gros atout : la faible pollution sonore et olfactive. Dans ces quartiers comme dans les 7 autres où il fait bon vivre, la médaille a un revers. C'est le prix de l'immobilier. Dans ces arrondissements ils sont supérieurs de 25% à la moyenne parisienne.

Les meilleurs quartiers - JDN/CityScan

Le quartier Picpus tout en bas du classement, La Muette avant-dernière

Le quartier Picpus dans le Sud-Est de Paris est celui qui obtient la plus mauvaise note en matière d’accessibilité aux commodités. Les commerces et les établissements scolaires sont moins nombreux qu'ailleurs. L'accès aux transports en commun est moins facile.

La Muette, un quartier huppé du 16e arrondissement de Paris, est avant-dernier du classement. Il est pénalisé par son manque d'accessibilité aux commodités. Il y a peu de bars et de restaurants. Ses seuls atouts : il est moins pollué et moins bruyant que la moyenne.