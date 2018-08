L'association nationale de défense des consommateurs et usagers, la CLCV (consommation, logement et cadre de vie), a rendu publique son enquête sur la qualité et le prix des abricots et des fraises vendus en magasins ce mardi. Pour une partie des sondés, le goût des fruits n'est pas convaincant.

La CLCV a rendu publique sur son site internet, ce mardi, son enquête exclusive sur la satisfaction des consommateurs vis à vis de la qualité et du prix des abricots et des fraises. L'association affirme que près de 900 consommateurs, dans 25 départements, ont testé "à l'aveugle" des fruits français et espagnols. Au terme de cette étude, la CLCV observe que le goût et la qualité des produits n'ont pas convaincus une partie des sondés.

Un goût qui ne convainc pas les consommateurs

L'enquête de la CLCV montre que seuls 32% des consommateurs sont satisfaits par le goût des fraises. En ce qui concerne les abricots, les participants sont satisfaits à 42% par la qualité globale du fruit et à 31% par le goût. Près de 42% des sondés trouvent que le goût des abricots n'est pas convaincant.

La qualité des fruits remise en question

Parallèlement à ce travail, la CLCV a réalisé un sondage en ligne. Seuls 13% des répondants sont satisfaits de la qualité des fruits vendus en grande et moyenne distribution. Ces consommateurs évoquent un manque de goût, de maturité et de conservation des fruits vendus en grandes et moyennes surfaces.

Chaque année depuis 2010, la CLCV observe des constats similaires en ce qui concerne le goût et la satisfaction des consommateurs participant aux dégustations.

Le prix du fruit n'est pas l'assurance d'une meilleure qualité

En ce qui concerne les fraises, la CLCV a observé le même prix moyen pour les réponses allant de "ni bonnes ni mauvaises" à "j’adore", après la dégustation des fruits. Pour les abricots, les prix moyens sont les mêmes entre des niveaux d'un large panel de satisfaction allant ainsi de "je n’aime pas du tout" et "j’aime". Selon les résultats de l'enquête de la CLCV, les consommateurs ne peuvent pas se fier au prix comme assurance d’une meilleure qualité.

Pour pallier ces mauvais résultats, la CLCV souhaite une amélioration tant en termes de choix de variétés que d’optimisation de dates de cueillette, de conditions de transport et de conservation des fruits. L'association conseille également un meilleur affichage en magasin, notamment sur des variétés difficilement identifiables.