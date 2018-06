Celui des deux qui l'emporte est sacré champion de France! Monaco et Le Mans se retrouvent ce dimanche soir (18h30) pour le match décisif de la finale des playoffs de la saison 2017-2018 de basket. L'ambiance, c'est certain, ne sera pas aussi bouillante qu'à Antarès. Huit supporteurs sarthois vont tout de même 'engloutir' plus de 1.000 kilomètres en voiture et minibus pour encourager leur équipe. "Il y au moins dix heures de route, sans compter les pauses", détaille Jérôme . Avec Tin, l'un de ses amis, le Manceau fait le trajet pour la deuxième fois, en deux semaines, puisqu'il était déjà allé à Monaco pour les deux premières rencontres de la finale. "Quand on aime, on ne compte pas !", résume ce Sarthois, supporteur du MSB depuis 35 ans. "On me dit que je suis cinglé", s'amuse Tin qui conduira pendant tout le trajet, puisque Jérôme n'a pas le permis. "Mais quand j'aime quelque chose, je le fais à fond", justifie le Manceau.

Les joueurs reconnaissants

Dans la salle climatisée, de Monaco, qui compte près 3.000 places, les huit Sarthois comptent bien se faire entendre. Les joueurs du Mans, en tout cas, sont très sensibles à leurs encouragements et à leur déplacement si loin, se souvient Tin: "ils nous serrent la main à la fin du match, on les attend à la sortie, qu'ils aient gagné ou perdu". Pour remercier ces Sarthois, le club du MSB leur offre leur place pour le match de dimanche.

