Indre : l'éclairage public LED permet aux communes de faire de vraies économies

Pour faire des économies d'énergie, mais aussi réduire la facture d'électricité, de plus en plus de communes rénovent leurs anciens éclairages publics énergivores pour les faire passer en LED. Dans le département de l'Indre, la commune d'Argenton-sur-Creuse où est basée la société de luminaires Lenzi, 23% des lampadaires sont déjà équipés de cette technologie. A Châteauroux c'est bientôt la totalité des 9 500 lanternes qui sont désormais équipées de la technologie.

De vraies économies

Grâce à la rénovation de tous ses lampadaires, Châteauroux économise de l'énergie, mais aussi de l'argent. En 2014, la consommation électrique était de 18 870 MWh par an. En 2020, elle n'était plus que de 8 593 MWh. En 2023, grâce au remplacement de l'entièreté de son parc, la mairie espère atteindre son objectif de réduction de 75% d'électricité pour ne plus consommer que 5 000 MWh par an. Une baisse considérable qui permet également de faire de véritables économies d'argent. La facture d'électricité qui s'élevait à 864 000 € en 2014, ne représentait plus que 648 000 €, en 2020.

A Argenton-sur-Creuse, la quasi-totalité des lampadaires de la route de Limoges sont équipés de la technologie LED © Radio France - Lucas Bouguet

Argenton-sur-Creuse, au sud du département a elle aussi entamé sa transition vers ce mode d'éclairage moins énergivore. A la différence de la préfecture de l'Indre, la commune ne réalise pas d'économies d'argent, à cause de l'augmentation du prix de l'électricité. Pour autant, la facture n'a pas augmenté, nous informe le directeur des services techniques de la ville, Florent Virlojeux. Grâce au 23% de tous les éclairages publics passés en technologie LED, c'est quand même plus de 212 000 kWh par an qui peuvent être économisés.

A cela s'ajoute également des coupures de l'éclairage public, entre 23h et 4h30, voire 5h du matin dans les zones résidentielles de la commune. Mais cette mesure n'est pas du goût de tout le monde et notamment de certaines habitantes. En effet, l'absence de lumière a fait naître de l'inquiétude. "A 23 heures, minuit, je sortais avant. Maintenant je ne vais plus au restaurant avec mes copines", nous affirme l'une d'elles. Bien consciente des économies qu'il faut réaliser, une autre invite la municipalité à plutôt allumer une lumière sur deux, "au moins que l'on puisse voir".

"On est dans l'air du temps"

Route de Limoges à Argenton-sur-Creuse, on remarque que la quasi-totalité des lampadaires est équipée de LED. C'est d'ailleurs sur cet axe routier que l'entreprise de luminaires Lenzi, qui a fourni ces équipements, est implantée. La société d'Antoine Bonneville connaît d'ailleurs au premier semestre 2022 une hausse de 30% de son chiffre d'affaires. Un rattrapage bienvenu après deux années compliquées dû à la crise sanitaire.

Le bloc universel led, développé en 18 mois par l'entreprise Lenzi, qui vient se fixer sur la lanterne déjà existante © Radio France - Lucas Bouguet

Pendant cette période, l'entreprise en a quand même profité pour développer un nouveau système d'éclairage LED moins coûteux et plus pratique appelé "bloc universel led". Un dispositif qui peut se fixer sur toutes les lanternes sans devoir remplacer tout le lampadaire.

"On est dans l'air du temps où on épuise pas les ressources de la planète, on réutilise les produits existants", aime à préciser Antoine Bonneville. Ce dernier est d'ailleurs satisfait du succès que rencontre cette nouveauté. Sorti juste avant l'été, 500 exemplaires ont déjà été vendu. Pour le moment, les communes qui ont passé commande auprès de Lenzi sont : Schoenenbourg, Waltenheim-sur-Zorn et Porte du Ried en Alsace, Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, et Barges en Côte-d'Or.