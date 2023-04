Quand Bigflo et Oli provoquent les Palois pour remplir le Zénith en mai à Pau

Bigflo et Oli mettent un petit coup de pression aux Palois. Les chanteurs originaires de Toulouse passent au Zénith de Pau le 11 mai 2023 . Il reste encore des places disponibles. Une bonne nouvelle pour les fans mais il semble que ça craint pour la réputation des Béarnais parce que les autres Zéniths sont complets sauf Toulon et surtout sauf Pau ! C'est le message passé par Bigflo dans une vidéo sur Instagram.

"Tout était complet sauf Pau !"

Le concert de Bigflo et Oli se tient dans trois semaines au Zénith de Pau. Cela nécessitait visiblement une petite mise au point. Bigflo s'en est chargé sur Instagram : "Pau, ça traîne... Les Palois, il reste 300 places. Vous allez me finir ce Zénith, les Palois ! Pau, c'est à côté, c'est la famille en plus. Dépêchez-vous."

Les taquineries avaient commencé les mois précédents, avec ces affiches collées dans la ville "Promis, on ne parlera pas de rugby" ou encore "On se boit un verre Boulevard des Pyrénées après". Les propos de Bigflo ne sont pas que provocateurs, il reste bien des places dans la fosse donc des places debout. Tarif : 35€. "Et ne commencez pas à me parler. Achetez vos places parce que c'est en train de me rendre fou. Merci à tous pour cette complet, tout était complet sauf Pau... Sauf Pau !" plaisante Bigflo.

Affiche pour le concert de BigFlo et Oli à Pau