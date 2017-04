Quand des adolescents en raccrochage scolaire de St-Jean-d'Angély racontent les discriminations face caméra

Les 12 élèves de la classe Paqi de Saint-Jean-d'Angély ont réalisé un court métrage sur les discriminations dont ils sont victimes ou dont ils ont été victimes. Ce film de cinq minutes a été sélectionné pour le FestiPREV de la Rochelle. Il sera diffusé au cinéma Dragon en mai prochain.

Cinq minutes pour raconter, témoigner et faire passer un message : non aux discriminations. Dans cette vidéo qui mêle slam, témoignages, petites saynettes, les 12 élèves de la classe Paqi de Saint-Jean-d'Angély racontent ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu à cause de leurs origines, de leurs poids, de leurs couleurs de cheveux, ou simplement parce qu'ils sont dans cette classe. Cette vidéo a été sélectionnée pour le Festival International du Film de Prévention de la Rochelle parmi 92 autres films. Le court métrage sera diffusé au cinéma les 11,12 et 13 mai prochain.

Dans la classe Paqi, "Pôle d'accompagnement à la qualification et à l'insertion" 12 élèves et autant d'histoire différentes. Ils ont cependant tous un point commun : ils ont tous à un moment donné, décrocher de l'école. Dans cette classe, ils alternent entre cours et stage en entreprise pour reprendre un cursus scolaire et obtenir des qualifications.

"Comme si on était des extraterrestres"

Quand ils parlent de discriminations, les 12 élèves de la classe Paqi du lycée professionnel Blaise Pascal de Saint-Jean-d'Angély savent de quoi ils parlent. Au sein de l'établissement, ils sont "regardé de travers, de haut en bas", raconte Alison. Surtout "au self", explique la jeune fille, "les autres pensent que comme on est en classe Paqi on est des mongoles alors que l'on est des gens normaux, mais comme ils nous regardent comme ça, maintenant on évite d'aller manger au self, parce que c'est gênant en fait". "On nous regarde beaucoup beaucoup beaucoup", explique Océane, "comme si on était des extraterrestres".

La terre est ma patrie, l'humanité est ma famille - Citation du poète libanais Khalil Gibran, reprise dans le court-métrage

Océane a décroché au lycée à cause des moqueries et des insultes sur son poids. C'est allé très loin : "ça a augmenté, augmenté augmenté, j'ai finit par faire une tentative de suicide à cause des insultes, c'est pour ça que je suis partie du lycée où j'étais". Les discriminations pour la jeune fille aux yeux verts, ont commencé au collège, pareil pour Joris à cause de ses cheveux roux. C'est ce qui a rendu sa scolarité compliquée :"Je n'allais plus en cours, je faisais des bêtises" .Joris n'en avait jamais parlé avant le tournage du court métrage. "ça m'a libéré", raconte le jeune homme passionné de mécanique auto.

Dans le court métrage, Mickaël slame et chante pour prôner l'ouverture et la tolérance. Il vient de Tunisie et quand le jeune homme est arrivé à en France il y a plusieurs années, ce sont des insultes racistes qu'il a entendu à l'école. "Des rentre chez toi, retourne à Tunis, on veut pas de toi ici, raconte Mickaël, mais je me disais qu'il fallait faire face à tout cela et avancer. Il fallait pas se morfondre dans cette tristesse car des gens ne t'aiment pas".

Une classe encore plus soudée après le tournage

Les élèves de la classe ont beaucoup appris les uns sur les autres. "Cela a permis de se souder encore plus", raconte Alexandre car "on ne parlait pas trop de ça, c'était des sujets sensibles mais savoir des choses sur les gens, ça rapproche en fait". Leur professeur le reconnait également, Benoît Faure estime que sa classe "Ce travail a créé une véritable cohésion, on a là un groupe d'élèves très solidaires, très forts, qui sont capables d'aller très loin". Benoît Faure ne s'attendait pas à autant de récits aussi fort. Il savait que dans sa classe, beaucoup avaient eu des difficultés à l'école ou personnelles mais il a été surpris par l'intensité des témoignages.

Ce professeur très investi, qui enseigne dans la classe Paqi depuis sept ans, explique que l'image de ces classes n'est pas toujours évidente : "On a entendu des choses ignobles mais j'espère qu'avec cette vidéo qui sera diffusée dans les autres classes de l'établissement, on va pouvoir parler en classe des discriminations". D'ici là, les élèves de la classe Paqi préparent leur séjour à la Rochelle pour le Festivprev, du 11 au 13 mai prochain.