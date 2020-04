Des agents communaux et élus municipaux de Saint-Ay livrent du gel hydro alcoolique dans tout le Loiret

Frédéric Cuillerier n'est pas peu fier de ses agents communaux et de ses collègues conseillers municipaux : le maire de Saint-Ay, président de l'association des maires du Loiret, explique qu'une équipe est partie de sa commune avec les fourgons de la municipalité pour livrer 1800 litres de gel hydro-alcoolique dans toutes les communautés de communes du département.

1800 litres de gel hydro-alcoolique

"Tout est parti d'un gros travail de l'équipe de l'association des maires du Loiret. Grâce à un collègue élu, ils ont réussi à trouver une entreprise de Chaingy qui nous a fourni 1800 litres de gel hydro-alcoolique", explique Frédéric Cuillerier. "Puis, ils ont contacté toutes les communes du Loiret et quasiment toutes ont répondu qu'elles étaient intéressées pour en recevoir : 250 au total".

Dans les fourgons de la commune de Saint-Ay

Dans ma commune, deux agents communaux et deux élus municipaux se sont portés volontaires pour aller leur livrer ce gel : "j'ai mis disposition les fourgons de la commune de Saint-Ay et ils sont partis en livraison dès le lundi de Pâques. En trois jours, ils avaient distribué le gel à quatorze communautés de communes et aux agglos de Montargis et Orléans. Ils sont allés jusqu'à Briare !" (à 95 kilomètres de route).

Frédéric Cuillerier, président des maires du Loiret © Radio France - Eric Normand

"Les maires ont besoin de gel, en priorité pour les soignants, pour les aides à domicile...etc, pour le personnel communal qui est mobilisé sur le terrain, et puis ils préparent le déconfinement et veulent du gel pour leurs écoles qui devraient rouvrir à partir du 11 mai", explique Frédéric Cuillerier.