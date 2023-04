Ils ont troqué leurs robes d'avocats contre des maillots de football. Des avocats du barreau de Bordeaux sont venus affronter une des équipes de la maison d'arrêt de Gradignan ce mardi, à l'occasion d'une première rencontre organisée par l'ordre des avocats et la direction de l'établissement pénitentiaire. Cette initiative inédite a pour objectif d'apporter un peu de légèreté dans le quotidien des détenus. La maison d'arrêt connaît une surpopulation carcérale de 215,6% (au 1er mars dernier), ce qui oblige certains à partager leurs cellules à trois, crée des tensions et des conditions de travail difficiles pour le personnel. Dans ce contexte, ce match de football a été très bien accueilli par tous. "Ça fait du bien de voir ça, de voir des personnes de l'extérieur venir, en plus ce sont des avocats, c'est pas mal" commente un détenu à qui observe le match derrière la grille de la cour voisine.

Œuvrer pour la réinsertion

"Il est absolument important qu'on puisse développer les activités culturelles, sportives. D'abord parce que c'est notre mission, ça prépare à la réinsertion et ça permet aussi de se rencontrer, de faire diminuer les tensions en prison", explique Dominique Bruneau, chef d'établissement de la maison d'arrêt de Gradignan. "Après avoir dénoncé les conditions indignes de vie, j'ai souhaité mettre en place des actions pour venir à la rencontre des détenus, parce qu'il est nécessaire qu'on leur apporte un souffle de vie. Ce match, c'est montré qu'on fédère et qu'on peut se rencontrer autour du sport", explique Christine Maze, la bâtonnière de Bordeaux. Cette rencontre a également permis à un détenu qui avait suivi une formation d'arbitre de mettre en pratique ce qu'il a appris. Pour la prochaine rencontre, c'est du "touch rugby" qui est prévu.

Pour Maître Guillaume Larre, qui a l'habitude de venir au sein de l'établissement pour rencontrer ses clients : "ça fait du bien de voir une autre partie de la prison, et pas seulement le côté carcéral avec les demandes de remises en liberté et les commissions de discipline". Ce type d'évènement permet d'avoir un autre regard pour l'avocat, afin de mieux aider ses clients : "quand on intervient dans la défense des personnes, on n'est pas que juriste, on est aussi psychologue, assistant social. Préparer la réinsertion passe aussi par la sociabilisation, que ce soit au travers du sport ou d'autres activités".

Après 50 minutes de jeu, c'est l'équipe des avocats qui a fini par l'emporter trois buts à deux. La rencontre s'est passée dans le calme, dans une ambiance agréable. L'équipe de Gradignan a reçu le soutien de l'ensemble des détenus qui observaient le match depuis les cours voisines mais aussi de ceux qui assistaient à la rencontre depuis leur cellule. Tous espèrent pouvoir organiser une revanche très rapidement.

L'équipe de l'association sportive des avocats du barreau de Bordeaux sur le terrain de football de la maison d'arrêt de Gradignan. © Radio France - Jeanne Maisiat

Parmi les autres initiatives, un concours d'éloquence est organisé au sein de la maison d'arrêt. Une danseuse de l'opéra de Bordeaux vient également à la rencontre des femmes détenues.