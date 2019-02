EN IMAGES - Quand France Bleu Armorique accueille ses auditeurs pour montrer comment l’info de proximité est traitée

France Bleu Armorique a ouvert ses portes à ses auditeurs ! Ce jeudi matin, ils étaient trois à visiter les locaux, rencontrer l'équipe et comprendre comment la radio fonctionne. Avec en prime, un bon petit-déjeuner !

Rennes, France

Une matinée un peu spéciale ce jeudi dans les locaux de France Bleu Armorique, à Rennes. La radio a invité trois de ses auditeurs fidèles à découvrir l'envers du décor. A l'heure où les journalistes sont décriés et le traitement de l'information débattu, France Bleu a décidé de leur montrer comment l'actualité de proximité est traitée.

Des 6h, les auditeurs sont arrivés !



Merci à Cathy, Fabienne et Jean-Luc d'être venus découvrir les coulisses de l'information de proximité. pic.twitter.com/qqJzFPjpUv — FB Armorique (@bleuarmorique) February 28, 2019

Cathy, Fabienne et Jean-Luc ont été accueillis vers 6h ce jeudi matin. Ils ont pu assister, en studio, à la matinale spéciale transports. Un peu timides au départ, ils se sont présentés au micro, et ont réagi en direct sur plusieurs sujets, notamment la circulation et la musique celtique.

Cathy et Fabienne participent à la matinale, à 8h30 🎤🎤 pic.twitter.com/celRmaQ0M4 — FB Armorique (@bleuarmorique) February 28, 2019

C'est très stressant ! C'est une adrénaline quand le micro s'allume en rouge !'' - Cathy

Les auditeurs ont bien sûr pu visiter la station et discuter avec toute l'équipe. Pour l'occasion, Cathy est même venue les bras chargés de viennoiseries, de quoi régaler tout le monde !

Un grand merci à Cathy, Jean-Luc et Fabienne d'avoir joué le jeu et de nous avoir permis de faire découvrir nos métiers.