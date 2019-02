Quand France Bleu Loire Océan accueille ses auditeurs pour montrer comment l’info de proximité est traitée

France Bleu Loire Océan a ouvert ses portes à ses auditeurs ! Ce jeudi matin, ils étaient sept à visiter les locaux, rencontrer l'équipe et comprendre comment la radio fonctionne. Avec en prime, un bon petit-déjeuner !

Patrick, Bastien et nos auditeurs dans les locaux de France Bleu Loire Océan.

Nantes, France

Une matinée un peu spéciale ce jeudi dans les locaux de France Bleu Loire Océan, quai François Mitterrand à Nantes. La radio a invité sept de ses auditeurs fidèles à découvrir l'envers du décor. A l'heure où les journalistes sont décriés et le traitement de l'information débattu, France Bleu a décidé de leur montrer comment l'actualité de proximité est traitée.

David, Loïc, Francine, Mickaël, Alexis, Jean-Luc et André ont été accueillis ce jeudi matin. Ils ont pu assister, en studio, à la matinale spéciale transports. Et ont discuté avec toute l'équipe : animateurs, journalistes, chargées d'accueil, direction.

Mais il fallait se prêter au jeu de l'interview ! Chaque auditeur a été interrogé par Bastien, notre animateur, sur la mobilité en Loire-Atlantique. Loïc par exemple privilégie la marche à pied. Pour venir à France Bleu, il a marché 50 minutes ! Chapeau !

André, de son côté, a investi dans une voiture électrique. Et David se déplace très régulièrement à vélo. Il demande d'ailleurs davantage de pistes cyclables. Mickaël espère lui que la métropole va développer les équipements pour les personnes non-voyantes.

Et après un tel effort, les auditeurs ont profité d'un bon petit-déjeuner ! Et ils ont posé aux côtés d'Agnès, notre chargée d'accueil, et de Bastien.

Un grand merci à David, Loïc, Francine, Mickaël, Alexis, Jean-Luc et André d'avoir joué le jeu et de nous avoir permis de faire découvrir nos métiers.