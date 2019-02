Quand France Bleu Maine accueille ses auditeurs pour montrer comment se fabrique la radio qu’ils aiment

Le Mans, France

Une matinée un peu spéciale ce jeudi dans les locaux de France Bleu Maine, au Mans ! La radio a invité six de ses auditeurs fidèles à découvrir l'envers du décor. A l'heure où les journalistes sont décriés et le traitement de l'information débattu, France Bleu a décidé de leur montrer comment fonctionne leur radio de cœur.

Josette et Alain Mercurin, Yves Roger qui était accompagné, Martine Breton et son mari ont donc passé toute la matinée à France Bleu Maine. Ils ont pu discuter avec l'équipe, visiter les locaux, assister au jeu "La Malette Bleue". Ils ont notamment découvert comment la rédaction choisit les sujets à traiter, comment les journalistes se réorganisent quand l'actualité évolue, ou encore comment se construit une grille de programmes.

C’est fou, vous allez vraiment partout dans le département. On voit bien que vous êtes sur le terrain en permanence !" - Les auditeurs de France Bleu Maine

Et les six auditeurs sont repartis ravis de leur matinée : "_Nous on n'écoute que France Bleu parce qu’_on trouve tout ce dont on a besoin : ce qui se passe chez nous en Sarthe mais aussi ce qui se passe ailleurs, on est bien informés sur ce qui est essentiel. On le dit à notre entourage : écoutez France Bleu Maine !".

Un grand merci à eux pour avoir joué le jeu et nous avoir permis de faire découvrir nos métiers !