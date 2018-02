Laval, France

On connaît la passion de François Ruffin pour le football, lui le député qui s'est présenté avec un maillot à l'Assemblée nationale en décembre dernier. À l'occasion d'un entretien croisé, dans le magazine So Foot, avec le milieu de terrain Hatem Ben Arfa (PSG), le député La France Insoumise évoque sur le ton de l'humour la ville de Laval et son passé glorieux dans le football français.

Au cours de cette interview à nos confrères de So Foot, le joueur Hatem Ben Arfa explique qu'il n'était "pas très bon à l'école" et que le football était sa respiration. Ce à quoi répond François Ruffin. "Moi non plus je n'étais pas très bon à l'école".

(...) Je me souviens que je connaissais ma géographie que par les clubs de foot. Il y avait des coins dont j'étais persuadé que c'étaient des super villes, comme Louhans-Cuiseaux ou Gueugnon ...Et Laval pour moi c'était une mégalopole !"

Le député ne s'arrête pas là, évoquant même un (lointain) souvenir footballistique des Mayennais. Celui des seizièmes de finale de la coupe de l'UEFA, saison 1983-1984 perdu contre l'Austria Vienne. "Ils étaient allés assez loin" se rappelle François Ruffin avant d'enchaîner : "Il n'y a plus d'incertitudes et tu te coltines toujours les mêmes clubs en quart de finale de la Champions League. Quel intérêt ?".

Une évocation de Laval très drôle, pleine de second degré propre à ce député qui mâche rarement ses mots. S'il a cru que Laval était une mégalopole, François Ruffin a-t-il aussi cru que le stade Francis Le Basser était le Camp Nou ?