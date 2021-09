"Quand je veux offrir des fleurs à ma femme, je dois lui demander 20 euros" Yvan, privé d'allocation handicapé

En mars 2020, à la faveur d'une pétition ayant recueilli plus de 100 000 signatures, le Sénat adoptait en première lecture une proposition de loi permettant d'individualiser le calcul de l'allocation adulte handicapé. Aujourd'hui, lorsqu'une personne en situation de handicap vit en couple avec une personne qui gagne plus de 20 000 euros par an (1600 euros bruts par mois), l'allocation adulte handicapé (AAH) lui est partiellement ou entièrement retirée. Mais le 17 juin, le texte était retoqué par les députés devant l'assemblée nationale.

Les personnes handicapées doivent pouvoir conserver leur indépendance financière

Ce jeudi, une centaine de personnes ont manifesté place de la Comédie à Montpellier pour réclamer l'adoption de cette proposition de loi. "L'AAH n'est pas un minimum social comme les autres mais bien un revenu de remplacement pour les personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler en raison de leur handicap ou de leur maladie. Ces personnes devraient donc pouvoir conserver leur indépendance financière vis à vis de leur conjoint, c'est une question de dignité" rappellent les 27 associations à l'origine de cette manifestation nationale;

Yvan Poncé, représentant départemental de l'association APF France Handicap dans l'Hérault est lui même concerné par la suppression de cette allocation adulte handicapé depuis 10 ans car son épouse travaille et gagne plus que le plafond autorisé. _"_Quand je veux offrir des fleurs à ma femme, je suis obligé de lui demande 20 euros, ce n'est plus un cadeau. C'est humiliant"

La proposition de loi soutenue par le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des Droits de l'Homme repassera devant le Sénat en 2ème lecture le 12 octobre. En France 270 000 personnes en situation de handicap sont concernées par la suppression partielle ou totale de cette allocation.