Nanterre, Hauts-de-Seine, France

Ils attendaient ça depuis plusieurs semaines. Ce samedi est un jour pas comme les autres pour un groupe de détenus de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine. Ils sont cinq à avoir obtenu une autorisation de sortie exceptionnelle pour l'aboutissement d'un projet artistique et culturel. Alex s'en réjouit d'avance. "Ça va faire six mois que je n'ai pas pris les transports, que je n'ai vu personne d'autre que les gens de la prison donc ça va faire un peu bizarre, mais c'est bien !"

Casser les à priori

Douze détenus volontaires ont participé à la création d'un spectacle, encadrés par trois professionnels : un musicien, un auteur et une plasticienne. Tous ont écrit un texte qu'ils liront sur scène, accompagnés en musique par l'orchestre Ping Machine. Alex, qui a choisi de "slamer" une poésie, espère contribuer à changer l'image de la prison. "On a envie de faire ça bien, pour casser un peu ces à-priori. On a encore du cœur, malgré nos conneries. Plutôt que de regarder la télé et des émissions qui abrutissent, nous on fait ça pour ouvrir notre esprit, rencontrer des gens, même si on est enfermés".

Chaque détenu a écrit un texte qu'il lira sur scène, accompagné par les musiciens. © Radio France - Nicolas Olivier

Les détenus de Nanterre sont soit des prévenus en attente d'un procès, soit des condamnés purgeant de courtes peines. C'est pour préparer leur réinsertion que le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) programme ce genre d'actions culturelles, en lien avec le responsable d'établissement. A Nanterre, c'est Marie Langrée qui est chargée de la coordination culturelle. "L'idée c'est de leur proposer de nouvelles façons d'appréhender l'art et la culture, et pas forcément ce dont ils ont l'habitude. Là on a travaillé sur du jazz contemporain et des arts plastiques. Le but est de les ouvrir le plus possible pour qu'à la sortie ils puissent découvrir et faire découvrir des choses". Une initiative très appréciée par Iliès (prénom modifié) : "il y a une vie avant et après la prison, c'est bien de se remettre dans le bain petit à petit avec des activités comme ça. Ça permet de sortir de la cellule, du milieu carcéral et de découvrir de nouvelles choses".

Un espace de liberté

Les ateliers de pratique artistique (douze séances de trois heures) leur ont permis de développer leur créativité à travers l'écriture ou la peinture. "C'est un espace de liberté, une ouverture sur l'extérieur" explique la plasticienne Florence Cosnefroy. Qui raconte que les détenus sont "étonnés de voir qu'ils arrivent à entrer en création, ils sont bluffés par eux-même. Ce sont des bulles de joie dans un quotidien pas forcément facile".

Faire entrer la culture en prison est essentiel pour Frédéric Maurin, le compositeur des musiques qui seront jouées en live ce samedi. "C'est même une nécessité, tout le monde doit avoir l'accès à l'art. C'est une forme d'expression pour les détenus, et ça les met en valeur tout simplement. Ça met en valeur leur capacité à ressentir des choses et à les partager avec un public".

Un vrai public : 200 personnes sont attendues ce samedi à 18h pour cette représentation unique "Regards croisés autour d'Ubik". Les dernières places peuvent être réservées sur le site de la Maison de la Poésie à Paris. Le lieu accueille aussi une exposition des œuvres réalisées par les détenus.

