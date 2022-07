Quand l'engrillagement de la Sologne refait débat après les feux de forêt en Gironde

Dans une tribune publiée jeudi, plusieurs personnalités politiques et médiatiques appellent une nouvelle fois à stopper l'engrillagement de la Sologne. Si des feux de forêt se déclenchaient sur ce territoire boisé, comme vient de vivre la Gironde, les clôtures ralentiraient les secours.

" La Gironde est dévastée par le feu et la Sologne est tout autant menacée", c'est ainsi que débute la longue tribune publiée jeudi contre l'engrillagement de la Sologne et signée par plusieurs personnalités politiques et médiatiques comme le président PS de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, le député du Cher, François Cormier-Bouligeon, le réalisateur solognot Nicolas Vanier ou encore l'acteur François Cluzet.

Les grillages risquent de ralentir les secours en cas d'incendie en Sologne

Les signataires attaquent sur le réchauffement climatique et les risques de feux de forêt qui vont augmenter en France y compris dans une région comme le Centre-Val de Loire. La Sologne va donc devenir un territoire à risque et même doublement à risque en raison des 4.000 kilomètres de clôtures qui existent déjà pour la pratique de la chasse en enclos. "Que se passera-t-il le jour où l’intervention urgente des pompiers sera freinée par les grillages dans leur combat contre l’incendie où des milliers d’animaux, emprisonnés, seront brulés vifs dans ces prisons ?"

Un appel lancé à Elisabeth Borne

Dans cette tribune, ces amoureux de la Sologne rappellent qu'en janvier 2020, un rapport interministériel a montré que l'engrillagement de la Sologne portait atteinte à la biodiversité, aux paysages, au tourisme, à la gestion de la forêt et à l'éthique de la chasse. Mais, malheureusement, ce rapport n'a pas été suivi de mesures fortes contre l'installation de clôtures. Aujourd'hui, ils en appellent donc à la Première ministre, Elisabeth Borne, pour que l'engrillagement soit interdit.

Prochainement, ils lanceront une grande mobilisation des élus, des habitants, des chasseurs, des promeneurs et de tous les défenseurs de la Sologne pour élaborer une charte commune.