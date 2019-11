"Quand l'Etat nous a demandé, on a dit banco !"- Jean-Louis Rodier, maire de St Martin de Londres

Saint-Martin-de-Londres, France

À Saint-Martin-de-Londres, la Maison des services au publics (MSAP) est à quelques mètres seulement de la mairie. "C'est plus court qu'un couloir d'une préfecture" plaisante le maire, Jean-Louis Rodier, conquis par le dispositif : "Quand l’État nous a demandé si on voulait créer une MSAP, on a dit oui, banco!"

Santé, impôts, carte grise, emploi, retraite...

Cette MSAP existe depuis un an et demi. Dans une zone qu'on peut qualifier de rurale : sur les 36 communes du Grand Pic St Loup, 19 ont moins de 500 habitants. Tous ceux qui vivent dans le secteur n'ont plus à se déplacer jusqu'à Montpellier pour certaines démarches, comme celles qui sont liées aux impôts par exemple.

On offre un service de proximité pour des usagers qui n'ont pas la possibilité de se déplacer ou qui ne souhaitent pas aller en ville"- Samuel Barreault, directeur départemental des Finances publiques

Pour Coralie, c'est un soulagement, "À Montpellier, les impôts ouvrent à 13h30 donc on arrive des fois à midi, il y a une très longue queue. On prend un ticket donc c'est une après-midi, des fois il faut prendre un jour de congé et des fois ils n'ont pas la réponse à notre question." Coralie a été la première à tester la visioconférence depuis la MSAP avec un agent du fisc, basé à Montpellier, avec qui elle avait préalablement pris rendez-vous. Expérience concluante : son problème a été réglé "en un quart d'heure, 20 minutes."

Tellement de maires se plaignent en France de voir disparaître les services publics, nous on a la chance d'avoir une MSAP"- Jean-Louis Rodier, maire de St Martin de Londres

Dans le département de l'Hérault, il existe 11 MSAP, dites classiques (plus deux itinérantes), c'est à dire qu'elle offrent plusieurs services au même endroit. Pour être labellisées "France Service" elles devront remplir deux conditions : la présence obligatoire et permanente de 2 agents et l'offre d’un bouquet commun d'au moins 9 services publics (Caisse d’allocations familiales, ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques, Caisse nationale d’Assurance maladie, Caisse nationale d’Assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, La Poste).

Chaque MASP, dont l'expérimentation a commencé durant le quinquennat de François Hollande, qui sera labellisée "France Services" recevra 30.000 euros de l’Etat chaque année pour son fonctionnement.

