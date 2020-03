Quand le handicap s'invite dans la campagne des municipales

A quelques jours de la fin de campagne des municipales de mars 2020, l'Association des Paralysés de France France handicap de la Loire interpelle les candidats. Un rassemblement s'est tenu à Saint-Etienne ce jeudi 5 mars sur la place des Grenadiers à Saint-Etienne. Objectif : sensibiliser le personnel politique et plus globalement les stéphanois et les ligériens aux problèmes quotidiens des personnes à mobilité réduite. Mais surtout faire avancer la cause des personnes handicapées, en particulier sur les questions de transports, d'accessibilité ou encore de revenus...

Parmi les personnes mobilisées : Dominique, tétraplégique depuis 2005 suite à une mauvaise chute en randonnée. Elle habite en milieu rural, à Saint-Marcellin en Forez et pour elle, le plus gros point noir de son quotidien, ce sont les transports.

Depuis son accident il y a 15 ans et son handicap, Dominique n'a jamais pris les transports publics à Saint-Marcelin en Forez par manque d'accessibilité. Copier

Je n'ai jamais tenté de prendre le bus : ça paraît impossible !

"Il existe des TIL (les transports publics interurbains de la Loire) qui sont en principe aménagés : il y a une plateforme qui doit descendre et qui doit nous permettre de monter. Mais le problème des arrêts de bus, c'est qu'ils ne sont pour la plupart pas adaptés. L'arrêt doit être surélevé pour que la plateforme puisse descendre. Qui dit arrêt surélevé dit cheminement pour y accéder. Moi, le chemin, il y a beaucoup de circulation, beaucoup de camions donc en fauteuil roulant, je me mets en danger !"

Des personnes handicapées comme Dominique revendiquent donc une voirie mieux adaptée... mais aussi des revenus dignes. Car en effet, l'Association des Paralysés de France France handicap demande notamment la création d'un revenu individuel d'existence pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre dignement. C'est aussi sur ce point que Dominique pense que le personnel politique doit être conscient, sensibilisé et interpellé.

Qu'on ne soit pas les oubliés !

Pour Dominique, les compensations financières sont loin de suffire face aux nombreuses dépenses de santé d'où la nécessité d'un revenu digne. Copier

"Toutes les dépenses que nous occasionnent le handicap, même s'il y a une compensation, elle n'est pas totale, et on a des dépenses supplémentaires. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui vivent avec 900€ par mois et c'est difficile. Il reste beaucoup de choses à faire, notamment dans le domaine des ressources, dans le domaine de compensation du handicap et est-ce que nous sommes dans le programme de beaucoup de candidats, je ne suis pas sûr ! Nos hommes politiques, les maires, qu'ils prennent conscience qu'il y a des choses à faire et que c'est important que l'on vive comme tout le monde parce qu'on paye nos impôts comme tout le monde!"

Exemple de ces faibles revenus, le 1er avril 2020, l'allocation aux adultes handicapés n'augmentera que de 0,3%, en-dessous de l'inflation.