Quand l'Union européenne finance des projets locaux en Côte-d'Or

Le 26 mai, nous serons appelés à élire nos députés européens. Lors du dernier scrutin en 2014, le taux de participation n'atteignait pas 43%. Pourtant, dans votre quotidien, l'Europe est partout, et elle finance bon nombre de réalisations, notamment en Côte-d'Or.

Photo d'illustration. Drapeaux français et européen

Côte-d'Or, France

Après le scrutin du 26 mai, ils seront 79 eurodéputés à représenter la France au Parlement européen, quatre de plus que lors de la mandature qui s’achève, du fait de l’évolution démographique du pays. Actuellement, 9 eurodéputés représentent la circonscription Est de la France, dont la Bourgogne-Franche-Comté fait partie.

Mais cela va changer, le prochain scrutin le 26 mai ne se fera plus par circonscriptions, mais par listes nationales. Les candidats sont élus pour cinq ans suivant les règles de la représentation proportionnelle. Les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.

L'Union européenne, qu'on le veuille ou non, est entrée dans notre quotidien. Elle définit des normes, promulgue des directives, mais elle contribue aussi au financement de beaucoup de projets dans notre pays, et dans notre région.

1, 5 milliards d'euros de fonds européens pour la région

Le conseil régional est autorité de gestion des fonds européens, soit en Bourgogne-Franche-Comté un milliard et demi d'euros sur la période 2014 à 2020. La manne est répartie dans trois types de fonds, FEDER (Fonds européen de développement régional), FSE (Fonds social européen), et FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural). Un éventail de mesures qui profitent aussi bien aux collectivités territoriales qu'aux entreprises, monde agricole et rural.

25% du financement du futur réseau de chaleur de Bligny-sur-Ouche

En Côte-d'Or, c’est par exemple ce qui s’est passé avec la chaufferie bois de Bligny-sur-Ouche, qui sera mise en service à l'automne prochain. Elle alimentera un réseau de chaleur pour plusieurs bâtiments, précise Pascaline Fisch, directrice de la régie Côte-d'Or chaleur, au SICECO, le syndicat intercommunal d'énergie de Côte-d'Or : « c’est une chaufferie qui permettra de chauffer différents bâtiments publics, de la communauté de communes, l’école, le collège, ainsi que des logements du bailleur Orvitis. »

Ce réseau de chaleur se substituera à des chaudières au fuel ou au propane. Le projet a mobilisé plus de 143.000 euros de fonds FEDER, soit le quart du financement total. Trois autres projets de réseau de chaleur sont portés par la régie Côte-d’Or Chaleur du SICECO, à Saulieu, Pouilly-en-Auxois et Fontaine-Française. L’Union européenne a aussi largement contribué, à hauteur de 40%, à une autre initiative du syndicat, rappelle Jacques Jacquenet, président du SICECO : l’installation de 40 bornes de recharge de véhicules électriques en Côte-d’Or.

Mobilité douce et transports en commun

Il y a encore une grande marge d’utilisation de la manne européenne, car Jacques Jacquenet fait remarquer que les fonds européens ne sont pas tous utilisés. Il faut dire que les dossiers sont plutôt compliqués à monter. Mais quand on surmonte cet obstacle, le résultat en vaut la peine. Des entreprises de la région y ont recours pour investir dans un outil de production plus performant. Les projets de mobilité sont aussi éligibles à un soutien européen. Dans le pays beaunois c’est une voie de mobilité douce, cyclable, route de Pommard, ou encore l’aménagement d’une véloroute entre Beaune et Vignoles, qui bénéficient de financements européens.

A Dijon, c’est également le cas pour Prioribus, projet qui vise à améliorer l’efficacité des transports en commun, en transformant 6 lignes de bus en lignes à haut niveau de service, avec couloirs en sites propres, ou encore priorisation aux feux.