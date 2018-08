Gironde, France

Gros week-end de chassé-croisé sur les routes de France ! Vous allez être nombreux pare-chocs contre pare-chocs ce samedi. Bison Futé agite carrément son drapeau noir. Il est notamment recommandé d'éviter de prendre la route entre 7 heures du matin et 16 heures ce samedi soir. La rocade de Bordeaux et l'autoroute A10 et A63 seront particulièrement chargées. On attend 150.000 voitures rien que sur l'A63 en quelques heures.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a recommandé d'être particulièrement vigilant à la CANICULE pendant ce chassé-croisé, conseillant de "rouler plus tôt le matin ou tard le soir", de protéger les enfants et de prendre de l'eau. Car on attend aussi près de 40 degrés sur l'asphalte. Et quand il y a, à la fois grosses chaleurs et gros bouchons, les esprits s'échauffent aussi plus vite sur la route.

"Il fait chaud, ils sont dans les bouchons, ils passent des heures et des heures sur les autoroutes avec les enfants qui sont souvent surexcités à l'arrière, la sauce prend et on a des gens qui s’arrêtent au bord de l'autoroute pour se battre avec d'autres automobilistes à cause d'incivilités" Stéphane Diaz, policier bordelais.

Et face à ces bagarres qui concernent finalement 10 à 15% des interventions des policiers sur un week-end de chassé-croisé, les policiers doivent "séparer les agités calmer tout le monde, démêler le vrai du faux pour en savoir plus, et puis remettre la circulation en marche rapidement".

Des contrôles nombreux ce week-end

Les policiers bordelais seront donc sur les routes pour assurer notre sécurité. Ce vendredi un contrôle était organisé sur l'aire de Cestas en direction de Bayonne. Contrôle avec la coopération d'un avion de la police aux frontières. 15 automobilistes ont été arrêtés pour des ceintures de sécurité non bouclées, des téléphones au volant ou des dépassements par la droite.