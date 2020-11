"Quand la date arrive j'y pense mais j'ai réussi à retrouver le fil de ma vie " : Jérôme, rescapé du Bataclan

Le 13 novembre 2015, la France est frappée par les pires attaques terroristes de son histoire. Les attentats, revendiqués par l'Etat Islamique, contre la salle de concerts du Bataclan, plusieurs bars et restaurants de Paris et près du Stade de France, font 130 morts et plus de 350 blessés.

Jérôme Barthélémy, rescapé du Bataclan, était l'invité du journal de 08h00 ce vendredi sur France Bleu Paris. Il nous a confié comment il se sentait et ce qu'il était devenu.

Jérôme ne se déplacera pas à Paris cette année

Cinq ans ont passé depuis ces attentats. Ce vendredi 13 novembre 2020, à cause de la crise sanitaire du Coronavirus, des commémorations ont lieu en comités restreints.

Comme tous les ans, Jérôme Barthélémy, a reçu une lettre pour lui proposer de venir à Paris mais cette année, il n'ira pas.

Cet habitant de Reims explique : "J'habite en province, donc ça me demande un peu plus de temps, je ne veux pas trop. J'y suis allé ,personnellement, tout seul, devant le Bataclan l'année d'après, mais je n'y vais pas tous les ans non plus. Ce n'est pas parce que je n'y vais pas que je n'y pense pas en fait, mais je ne souhaite pas vraiment me déplacer".

Un an après l'attaque, en 2016, il était aussi venu à l'Olympia pour le concert des Eagles of Death Métal, le groupe de rock californien qui se produisait au Bataclan au moment des attentats.

Jérôme a réussi a retrouver "le fil de sa vie"

Jérôme Barthélémy se trouvait au Bataclan le 13 novembre 2015, le soir du massacre (90 morts) perpétré par les jihadistes. Il est resté, cette nuit-là, allongé sans bouger dans la fosse d'orchestre pendant que les terroristes tiraient. Il a réussi à s'enfuir.

Cinq ans après, il estime aller plutôt bien même si "j'y pense quand même dès qu'arrive octobre-novembre, ça revient toujours cette date inoubliable".

Il avoue avoir eu "un petit passage à vide en 2017, 2018. J'ai quand même fait une dépression, j'étais très angoissé par la mort mais là, j'ai réussi à retrouver le fil de ma vie".

Pour sortir de sa dépression, Jérôme raconte qu'il a été suivi. Il a réussi à retrouver le sommeil. Il a fait des activités pour s'en sortir. Il organise des petits concerts de temps en temps. "Et puis voilà, c'est revenu", dit-il.

Ce vendredi sera une journée presque ordinaire

Ce vendredi 13 novembre 2020, il ne fera rien de spécial. "Je vais aller travailler", dit-il.

Et quand on lui demande s'il a tissé des liens avec d'autres personnes rescapées du Bataclan ou des familles de victimes, il répond qu'il a rencontré, il y a quelques années, un couple de Reims mais que "non, je ne suis pas sur des groupes Facebook. J'ai essayé de couper tout de suite en fait, je ne voulais pas trop faire un peu l'ancien combattant", explique-t-il.