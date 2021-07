CARTE - Quand la radio vient chez vous : France Bleu Périgord en direct de 35 communes de Dordogne cet été

France Bleu Périgord fait sa tournée d'été. Après plusieurs périodes de confinement et de crise sanitaire, France Bleu Périgord sort de ses locaux et vient à la rencontre de ses auditeurs.

Tous les jours, l'émission entre 9 heures et 11 heures sera délocalisée dans une commune, l'équipe de France Bleu Périgord restera sur place entre 11 heures et midi pour faire tourner la roue des cadeaux aux spectateurs. Vous pourrez gagner des milliers de cadeaux et notamment des goodies France Bleu Périgord.

Au cours de cette tournée, vous pourrez rencontrer des animateurs de France Bleu Périgord : Julien Pelé, Marie-Dominique Privé, Christophe Tastet et Sophie Vasseur.