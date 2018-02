Dunkerque, France

Le cas (K?) est fâcheux ! En tout cas il fait désordre et fait le tour des réseaux sociaux depuis ce mercredi matin. Sur une campagne d'affichage, notamment dans le métro parisien, et de publicité pour vanter des promotions sur des trajets vers Lille et Dunkerque, la cité de Jean Bart est orthographiée...Dunquerque.

C'est le journal le Phare Dunquerkois qui a révélé l'information. Du côté de la SNCF Hauts-de-France on cherche à comprendre d'où vient la regrettable faute d'orthographe mais on promet que l'imprimeur est en train de réaliser de nouvelles affiches, avec cette fois la bonne orthographe. Et que les affiches vont être remplacées aujourd'hui ou demain.

En tout cas après le Dunkirk du réalisateur Christopher Nolan, la ville du littoral du Nord a trouvé là une nouvelle appellation...dont elle se serait bien passée!