Quand la technologie des sportifs de haut niveau vient au secours des futurs sauveteurs des plages en Savoie

Caméras sous l'eau, casques audio étanche et tracé lumineux dans le bassin. Tout est réuni à la piscine de Buisson Rond à Chambéry pour un entrainement de futur champion olympique de natation.

Tous ces outils 2.0 servent aux vingt-neuf stagiaires du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie, venus préparer pendant deux semaines de formation le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) l'examen pour devenir nageur-sauveteur sur les plages du lac d'Aiguebelette et du Bourget cet été.

"Toute cette technologie nous aide énormément dans notre entrainement. On peut corriger nos mouvements immédiatement et ça nous permet de nous améliorer" - Patrick, stagiaire

Le casque audio permet de donner des consignes au nageur dans l'eau sans interrompre l'exercice et la vidéo permet de revoir son exercice filmé et diffusé en leger différé grâce aux caméras installés dans le bassin. "Lorsque les stagiaires visualisent leur mouvement en vidéo, on s'aperçoit qu'ils se corrigent beaucoup plus vite", note le commandant Guillaume Bourbon du SDIS de la Savoie.

les instructeurs peuvent donner leurs consignes au nageur sous l'eau grâce au casque © Radio France - Sarah Gilmant

Pour parfaire la formation des futurs sauveteurs-nageurs de la Savoie, le fond de la piscine du buisson rond s'illumine grâce à des leds qui permettent de donner un rythme au nageur dans sa progression dans l'eau. "Chacun a un led de couleur à suivre, le nageur se cale sur la vitesse de la lumière, il atteint ainsi le niveau d'exigence que le sauvetage demande et il gère mieux son effort", poursuit le commandant Guillaume Bourbon.

Pas besoin de faire de la natation en club pour devenir sauveteur-nageur mais il faut tout de même avoir déjà un bon niveau pour porter le mannequin de 80 kilos. "Tous les stagiaires ne sont pas des nageurs exceptionnels mais à la fin de la formation, ils doivent pouvoir à la fois nager et ramener une personne au bord de l'eau."

Les caméras sont installées au-dessus et dans le bassin pour avoir une vue complète sur les nageurs © Radio France - Sarah Gilmant / SDIS Savoie

Le SDIS recrute toujours pour cet été. Vous pouvez contacter les sapeurs-pompiers en charge de la sécurité aquatique à cette adresse mail : sauvetageaquatique@sdis.fr

Les stagiaires ont fini leur formation, il n'y a plus qu'à réussir l'examen ! © Radio France - Sarah Gilmant

En tout, ils seront une centaine à surveiller les plages des deux lacs les plus fréquentés de la Savoie.