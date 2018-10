A trois semaines des vacances d'automne, la Vienne, Pays du Futuroscope, s'affiche sur les murs du métro parisien. Une quatrième campagne de publicité, et de promotion touristique doublée par une campagne sur facebook.

Poitiers, France

La Vienne, Pays du Futuroscope, s’affiche dans le métro parisien ! Jusqu'au 7 octobre 2018, les Parisiens pourront voir les sites touristiques de la Vienne sur les murs du réseau métropolitain. Plus de 750 affiches seront ainsi réparties dans les couloirs de 100 stations de métro afin de promouvoir la destination « La Vienne, Pays du Futuroscope ».

Sur les murs du métro

A trois semaines des vacances d'automne, quatre ambassadeurs majeurs du territoire joueront les locomotives touristiques : la Vallée des Singes, le Futuroscope, le Center Parcs domaine du bois aux daims et le parc DéfiPlanet’.

Pour faire bloc, les affiches sont positionnées en trois faces consécutives. Cette campagne de promotion, précise l'Agence touristique départementale de la Vienne, s’inscrit dans un plan annuel : c’est la 4ème vague d’affichage 2018 dans le métro parisien.

Egalement sur les murs Facebook

Pour rappel, la Vienne et ses grands acteurs ont commencé à investir le métro parisien en 2013. En complément du dispositif métro et, pour la première fois, une campagne Facebook auprès des parisiens et bordelais sera diffusée : une courte vidéo avec les visuels de la campagne métro.