Quand le chanteur Kendji Girac rencontre ses fans de Dordogne devant France Bleu Périgord

La chanteur périgourdin Kendji Girac était de retour en Dordogne ce vendredi. Pour fêter les 40 ans du réseau France Bleu. Et faire une petite visite dans les locaux de France Bleu Périgord.

Il a répondu pendant plus d'une heure et demie aux questions de Marie-Corinne Cailleteau dans "Ca vaut le détour". Et surtout, à son arrivée, malgré un timing très serré, il a pris le temps de signer des autographes avec ses fans qui l'attendaient à l'entrée et à la sortie de la radio. Avec gentillesse, patience et beaucoup d'humanité, il a discuté avec ses fans.

Des fans de tout de département de la Dordogne avaient fait le déplacement, mais aussi du Lot-et-Garonne, de Gironde ou encore de Charente-Maritime. Comme Lorie, 20 ans, originaire des environs de La Rochelle, qui a fait 6 heures de route, et est arrivée 3h avant son idole, pour être sûre de la croiser. "Pour réussir à avoir une photo, Kendji je vais le voir 20 fois, je n'en aurai jamais assez" dit-elle.

Le chanteur Kendji Girac dans les locaux de France Bleu Périgord © Radio France - Antoine Balandra

Timéo et sa maman eux, sont venus de Thiviers, et Timéo est super fan du chanteur : "il est fan depuis qu'il a 3 ans et il en a 9. Et on le regarde tous les samedis soir à The Voice Kids" dit sa maman.

Et puis il y a Simone et Françoise de Périgueux : "Depuis longtemps je n'attends que cela, de le voir. J'aime sa voix, son charme, il a l'air d'être quelqu'un de très bien. Même si je le voix de loin, ma journée sera embellie !" dit Françoise. Qui décroche finalement un autographe, pleine d'émotions : "c'est énorme, on a une signature !" lâche Françoise. Greg, lui venu de Libourne, a réussi à faire dédicacer sa guitare : "J'ai commencé la guitare grâce à lui, il m'a inspiré. Et là j'ai eu une signature. Que demander de plus ? Rien !" sourit-il.