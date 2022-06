Quand le Conservatoire de Toulouse ouvre ses portes à des enfants réfugiés ukrainiens apprentis pianistes

Trois jeunes réfugiés ukrainiens peuvent continuer leur passion, le piano, au Conservatoire de musique de Toulouse. Radomyr 6 ans, Yaroslava 10 ans et Lada, 12 ans sont frères et sœurs, il ont fui la guerre et leur ville de Kiev et sont arrivés en France mi-avril. Depuis quelques jours, ils suivent des cours avec trois professeurs bénévoles.

Impossible de vivre sans piano

Ce jeudi, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc et d'autres officiels sont venus écouter leurs sonates et leurs progrès, alors que leur prof ukrainien, resté à Kiev, continue aussi de les suivre via des vidéos. Valentyna, leur maman, les accompagne dans la ville rose plusieurs fois par semaine pour leur permettre de pratiquer leurs gammes. La famille est hébergée dans la banlieue toulousaine, par un oncle éloigné. C'est Anna, une enseignante du conservatoire de Toulouse, d'origine ukrainienne, qui a vécu en Russie et qui parle également français qui, avec l'appui du directeur du Conservatoire, a activé ses réseaux pour que les enfants continuent de jouer. Parmi les enseignants, Olivier Chauzu : "En 15 jours j'ai vu les choses évoluer, ils progressent en musique mais aussi en langue. Dans trois mois je suppose que Radomyr (le plus jeune) parlera français ! J'essaie de les aider et de ne pas employer un vocabulaire trop compliqué".

"Les cours vont continuer jusqu'à la fin de l'année, les enfants sont réceptifs, très gentils, très mélomanes", explique Anna, qui va essayer de leur faire intégrer le Conservatoire de Paris l'an prochain car la famille espère se rapprocher du papa, scientifique, qui travaille dans la Capitale.

En attendant, Valentyna loue un piano électrique à ses enfants pour qu'ils puissent s'entraîner." Pour eux c'est vital", dit elle. Et c'est vrai que quand on demande à Yaroslava si elle se verrait vivre sans piano, la jeune fille, pourtant timide, n'hésite pas une seconde : "Non."