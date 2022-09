Quand le groupe Noilly Prat basé à Marseillan était le fournisseur officiel en vermouth d'Elizabeth II

L'entreprise Noilly Prat, basée à Marseillan et mondialement connue, a été entre 1955 et 1976 "fournisseur officiel" de vermouth de la cour royale du Royaume-Uni. La reine Elizabeth II, disparue jeudi 7 septembre, a joué un grand rôle dans l'obtention de ce mandat royal.

La Reine Elizabeth II était une amatrice de Noilly Prat. Le vermout est fabriqué depuis le milieu du XIXème siècle dans l'Hérault à Marseillan. Entre 1955 et 1976, la célèbre maison héraultaise a reçu le mandat "Royal Warrent of Appointment to her Majesty Queen Elizabeth II". Elle est devenue ainsi "fournisseur officiel" de la reine et de la couronne toute entière en terme de vermouth.

Pendant la visite guidée du site de production de Marseillan, on peut voir une photo de la reine Elisabeth II avec en arrière plan des fûts estampillés "Noilly Prat". "Notre gastronomie a toujours été appréciée des anglo-saxons", note Tony Salvador, en charge des visites du site de Marseillan. "Il faut remonter à la seconde guerre mondiale pour expliquer l'obtention de ce label. La Couronne était inquiète du devenir de bon nombre de savoir-faire français avec les bombardements allemands. Nous avons donc reçu l'autorisation de délocaliser notre production à Londres un temps. C'est là que la reine est venue en personne visiter notre site d'embouteillage."

La reine observe l'embouteillage des bouteilles à Londres en 1955, année de l'obtention du Royal Warrant. - Noilly Prat

En guise de clin d'œil mais aussi de remerciement, le Noilly Prat rouge verra le jour dès 1956, un an après l'obtention du mandat royal. "Nous avons toujours été très proche de la reine", remarque Tony Salvador. "Notre site de production est d'ailleurs coloré beaucoup en vert, une couleur qui plaisait particulièrement à la reine Elizabeth."

C'est là le secret de la longévité de la reine", sourit un visiteur

Du côté des visiteurs, cette anecdote fait mouche. Aucun n'imaginait, cette entreprise héraultaise finir entre les murs du palais de Buckingham. "Cela montre le savoir faire français, le vermouth Noilly Prat est bien le meilleur du monde", note Claude, touriste venu d'Alsace. Avec malice, Jean affirme que "c'est là le secret de la longévité de la reine". La reine est décédée ce jeudi 8 septembre à 96 ans.

Les tonneaux été acheminés depuis Marseillan dans l'Hérault vers Londres pour être embouteillés sur place. - Noilly Prat

Presque 50 ans après, le vermout Noilly Prat a encore gardé des traces de cette drôle d'histoire avec la reine Elizabeth. D'ailleurs, le groupe exporte aujourd'hui encore ses bouteilles principalement dans les pays anglo-saxons et surtout du Commonwealth